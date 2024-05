BAD E SIPRI JUNTAM-SE PARA EVITAR CONFLITOS

À margem do Fórum de Estocolmo de 2024 sobre a Paz e o Desenvolvimento, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI) assinaram um Memorando de Entendimento para promover a sua colaboração.

O acordo baseia-se na cooperação existente entre ambas as organizações e sublinha o seu compromisso conjunto de aprofundar a compreensão dos factores de fragilidade e insegurança e de promover acções que previnam conflitos e criem resiliência em África.

Falando sobre a parceria, Marie-Laure Akin-Olugbade, Vice-Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Regional, Integração e Execução de Negócios, observou: “O nosso memorando de entendimento com o SIPRI reflecte o forte e contínuo empenho do Banco em aumentar a sua eficácia operacional em contextos frágeis. O nosso objectivo é criar resiliência à escala do continente e fazer avançar a agenda da prevenção através de parcerias inovadoras no âmbito do nexo entre a ajuda humanitária, o desenvolvimento e a paz. Isto está em conformidade com a nova estratégia decenal do Banco, bem como com a estratégia para fazer face à fragilidade e reforçar a resiliência em África”.

Esta parceria inovadora entre o Banco e o instituto de investigação mundialmente reconhecido terá os seguintes objectivos:

– Aprofundar o conhecimento e a compreensão dos factores de fragilidade, conflito e resiliência; canalizar esse conhecimento, incluindo as melhores práticas e inovações, para diálogos políticos e reforço das capacidades do Banco, dos países membros africanos e de outros acores humanitários, do desenvolvimento e da paz.

– Eficácia operacional: Melhorar os programas do Banco e a concepção de projectos em contextos frágeis e em Estados afectados por conflitos, reforçando a base factual das intervenções do Banco – o que inclui os projectos e programas do Banco sobre os riscos para a paz e a segurança relacionados com o clima.

– Parcerias e mobilização de recursos: Expandir e aprofundar as parcerias existentes de acordo com os objectivos estratégicos do Banco e do SIPRI; mobilizar recursos através da colaboração, incluindo em importantes fóruns internacionais. Os produtos de conhecimento conjuntos e os resultados relacionados podem também apoiar a mobilização de recursos para a programação do Banco Africano de Desenvolvimento.

Por conseguinte, o quadro de parceria para os próximos 5 anos abrangerá a investigação, os dados, a análise e o desenvolvimento de capacidades; a eficácia das políticas e do desenvolvimento; e as parcerias e a mobilização de recursos.

Dan Smith, Director do SIPRI, afirmou: “Com este novo Memorando de Entendimento, iremos tirar partido das nossas respectivas competências e recursos para contribuir para abordagens à escala do sistema destinadas a resolver as questões interligadas da fragilidade, dos conflitos e das alterações climáticas”. E continuou: “Ao aprofundar a compreensão dos factores de conflito e insegurança, e as oportunidades para uma paz sustentável, a parceria visa melhorar as políticas, programas e intervenções do Banco e dos seus parceiros, que beneficiarão algumas das comunidades mais vulneráveis em todo o continente”.

Yero Baldeh, Director do Gabinete de Coordenação dos Estados de Transição do Banco Africano de Desenvolvimento, declarou: “No que diz respeito aos resultados específicos e aos resultados esperados ao longo da duração do Memorando de Entendimento, estes serão registados num plano de trabalho da parceria em evolução que orientará a implementação prevista. A parceria irá reforçar a base de conhecimentos, desenvolver capacidades, informar os diálogos políticos e mobilizar recursos”.

A cerimónia foi preparada pelos pontos focais de parceria designados de ambas as organizações, incluindo Sepideh Soltaninia, Chefe do Gabinete do Director e Gestor de Parcerias do SIPRI, Frederik Teufel, Coordenador Principal e Jerome Berndt, Responsável Principal pela Fragilidade e Resiliência, do Gabinete de Coordenação dos Estados de Transição do Banco Africano de Desenvolvimento.