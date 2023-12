TSHISSEKEDI DECLARA GUERRA A KAGAME

O candidato à sua própria sucessão nas Eleições Presidências da República Democrática do Congo (RDC), Félix Antoine Tshissekedi Tshilombo, que discursava para mais de 100 mil militantes, amigos e simpatizantes do seu partido em Kinshasa, Ndily, na segunda-feira, 18 de Dezembro, último dia de campanha para o pleito eleitoral que acontece nesta quarta-feira, 20, avisou que em caso de reeleição vai declarar guerra contra o Ruanda de Paul Kagame que controla o leste da RDC através de milícias.

Por Geraldo José Letras

Se “eu for reeleito, eu vou pedir autorização no parlamento, a lei favorece-me e permite, eu vou declarar uma guerra contra o Ruanda, vocês vão-me dar força, eu vou destruir o Kigali em fracção de horas, o nosso exército tem como destruir o Ruanda desde o Goma, eles que brinquem com outras pessoas não brinquem comigo Fatshi Beton, o defensor dos Congoleses, ele não vai dormir em sua casa, vai fugir nas matas”, avisou Antoine Tshissekedi Tshilombo (Fatshi Beton), bastante aplaudido no seu último discurso em Lingala para os mais de 100.000 militantes, amigos e simpatizantes do seu partido União para a Democracia e Progresso Social (UDPS).

O candidato, de 60 anos, que substituiu Joseph Kabila há cinco anos no poder, leva vantagem nas sondagens eleitorais contra os três principais concorrentes, Moise Katumbi – 58 anos, milionário congolês, chefe do renomado clube de futebol de Lubumbashi, Tout Pouissant Mazembe, e ex-governador (2007-2015) da província mineira de Katanga, coração económico do país -, Martin Fayulu – 67 anos, líder do partido Ecidé (Engagement Pour la Citoyenneté et le Developpement), Compromisso com a Cidadania e o Desenvolvimento -, Denis Mukwege – 68 anos, ginecologista, Prémio Nobel da Paz em 2018 pelo seu trabalho com mulheres abusadas sexualmente, além de crítico político que continua a exigir justiça para as vítimas da violência armada no seu país.

A Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) aprovou igualmente as candidaturas de Soborabo Radjabho Tebabho líder do Congoleses unidos pela mudança, Constant Mutamba Tungunga (Dinâmica Progressiva Revolucionária), Delly Sesanga (Envol), Floribert Anzuluni, Jean-Claude Baende, Tony Cássio Bolamba, Georges Buse Falay, Marie-Josée Ifoku, Rex Kazadi Kanda, Seth Kikuni, Patrice Majondo Mwamba, André Masalu Anedu, Justin Mudekereza Bisimwa, Aggrey Ngalasi Kurisini, Théodore Ngoy, Loli Nkema Liloo Bokonzi, Noel Tshiani, Matata Mpoyo.

A fase de campanha eleitoral terminou oficialmente segunda-feira, 18, nesta terça-feira, os congolês democratas se encontram em dia de reflexão para quarta-feira irem as urnas decidir o futuro do país.