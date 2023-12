CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CUSTOU 50 MILHÕES DE DÓLARES

O Presidente da República, João Lourenço, inaugura nesta quarta-feira, 20 de Dezembro, o Centro de Ciência e Tecnologia de Luanda, onde gastou 50.000.000.00 (cinquenta milhões) de dólares, enquanto o povo lamenta o elevado custo de vida.

Por Geraldo José Letras

A inauguração, inicialmente prevista para Julho de 2023, acontece seis meses depois e sem qualquer justificação da ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, que nesta quarta-feira vai apresentar a infra-estrutura ao seu chefe, João Lourenço, que já lá esteve no dia 4 de Agosto deste ano para pedir explicações sobre o grau de execução das obras em visita de constatação.

O projecto que levou o Presidente da República a mais uma vez sacrificar a fome dos mais de 28 milhões de angolanos pobres, ocupa uma área total de 6.000 metros quadrados, e se encontra no Largo do Baleizão, zona baixa de Luanda.

O primeiro Centro de Ciência e Tecnologia do país, cujas instalações eram da Fábrica de Sabão de Luanda, levada à falência pelos marimbondos com a passividade do Executivo, que nem apresentou um plano de recuperação ou reestruturação da empresa que atirou para o desemprego várias famílias, vai oferecer aos visitantes exposições permanentes e vários espaços temáticos sobre a cultura de várias regiões de Angola. Vai retratar também os recursos naturais e questões ligadas ao ambiente e saúde.

De acordo com a ministra do Ensino Superior, Ciência Tecnologia e Inovação, por ocasião da primeira visita de constatação do Presidente da República, o Centro de Ciência e Tecnologia é “o primeiro de uma rede de centros que vão ser construídos no país, para aumentar a literacia científica dos cidadãos”.

Maria do Rosário Bragança, na mesma ocasião, ressaltou o mesmo que João Lourenço vai prometer nesta quarta-feira à população, ou seja que o Centro de Ciência e Tecnologia é o primeiro de muitos que se vão construir por todo o país.

“A partir dele, nós iremos construir, de uma forma paulatina, e por todo país, uma rede de centros de ciências. Naturalmente, com complexidades diferentes deste, mas vamos fazer com que a ciência chegue a todo o cidadão, que chegue as escolas, desde as idades mais tenras. Este é o grande objectivo”, adiantou a ministra no dia 4 de Agosto deste ano.

O Centro de Ciência e Tecnologia de Luanda orçado em 50 milhões de dólares. Terá independência administrativa, financeira e patrimonial.

Um centro de ciências, é um espaço que permite as pessoas poderem participar em diversas atividades interativas e educativas, além de poderem explorar exposições práticas, realizar experiências científicas, assistir a demonstrações ao vivo, participar em workshops e aprender sobre várias disciplinas científicas. É um local envolvente que visa promover a curiosidade e o entendimento científico de uma forma acessível e divertida.