ESQUECERAM-SE DA (“NOSSA”) PRIMEIRA-DAMA

A Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan; CEO da Fundação Merck, Senadora Rasha Kelej e a Primeira-Ministra da Namíbia, Hon Saara Kuugongelwa-Amadhila estão entre as 100 mulheres africanas mais influentes.

A lista das 100 mulheres africanas mais influentes em 2023 é composta por mulheres proeminentes que quebram preconceitos em todo o mundo e inclui 2 presidentes, 3 vice-presidentes, 1 primeira-ministra, ministras e principais CEOs de organizações com e sem fins lucrativos. A CEO da Fundação Merck, Senadora Rasha Kelej é distinguida pela quinta vez como uma das 100 mulheres africanas mais influentes em 2023. Sob a sua liderança, a Fundação Merck também foi distinguida como a Organização Não-Governamental do ano de 2022, como a ONG mais influente e a melhor filantropia do sector da saúde do ano de 2023, cujos esforços colectivos estão a moldar o futuro de África e a transformar o seu panorama da saúde.

Rasha Kelej, CEO da Fundação Merck e Presidente da Campanha “Mais do Que uma Mãe” foi distinguida como uma das 100 mulheres africanas mais influentes em 2023 pelo quinto ano consecutivo, por uma empresa líder de classificação, Avance Media, que faz a sua publicação anual para destacar e celebrar os esforços notáveis das mulheres africanas, que inspiram os futuros líderes de África.

A CEO da Fundação Merck e Presidente da Campanha Mais do Que uma Mãe e Membro do Senado Egípcio, Rasha Kelej foi distinguida pelo seu compromisso com o empoderamento das mulheres, a educação das raparigas e a transformação dos cuidados aos pacientes em África e noutros países em desenvolvimento.

Falando sobre a sua inclusão na lista das 100 Mulheres Africanas Mais Influentes, Rasha Kelej afirmou: “Sinto-me honrada por ser distinguida como uma das 100 Mulheres Africanas Mais Influentes na categoria CSO e Filantropia, pelo quinto ano consecutivo. Obrigada a todos por reconhecerem os meus esforços e compromisso, que fazem parte do compromisso da Fundação Merck para o desenvolvimento da capacidade de saúde, transformando o panorama do atendimento ao paciente, com foco especial na saúde da mulher, empoderando mulheres e meninas para que possam alcançar o seu potencial e perseguir os seus sonhos”.

E acrescentou: “Prometo continuar os meus esforços para liderar a Fundação Merck para empoderar ainda mais as mulheres, apoiar a educação das raparigas e melhorar o acesso dos pacientes a cuidados de saúde de qualidade e equitativos em África, na Ásia e noutros locais. Parabéns a todas as mulheres excepcionais que foram seleccionadas neste ano comigo. Bem merecidas.”

Rasha Kelej recebeu o grau de Doutora Honoris Causa em Letras pela Krishna World University, Índia, pela sua notável conquista nas ciências sociais, justiça e reforma, no início deste ano. Além disso, sob a sua liderança, a Fundação Merck foi distinguida como a “ONG DO ANO DE 2022”, a ONG mais influente de África, cujos esforços colectivos contribuem grandemente para moldar o futuro de África através de sectores-chave como a saúde, a educação e o empoderamento económico, transformar o cenário dos cuidados aos pacientes, criar uma mudança cultural, apoiar a educação das raparigas, empoderar as mulheres e quebrar o estigma da infertilidade em África e além.

“Sinto-me orgulhosa que em parceria com 22 primeiras-damas africanas como embaixadoras da campanha “Mais do Que uma Mãe”, concedemos mais de 1.700 bolsas de estudo a jovens médicos de 50 países. Bolsas de estudo para Diploma de um ano e Mestrado de dois, três anos em mais de 42 especialidades críticas e carenciadas foram concedidas a estes médicos que se tornaram em primeiros especialistas nos seus países. Além disso, estou muito orgulhosa de que mais de 780 bolsas do total de bolsas sejam concedidas a mulheres graduadas em medicina, este é um grande marco para nós”, explica Rasha Kelej.

Através do programa ‘Educar Linda’ em parceria com as primeiras-damas africanas que também são as Eembaixadoras da campanha Fundação Merck ‘Mais do Que uma Mãe’, ela contribuiu para o futuro de milhares de meninas em idade escolar, fornecendo bolsas de estudo e materiais escolares essenciais em muitos países africanos. Este programa beneficiou muitas raparigas, proporcionando bolsas de estudo em muitos países africanos como Burundi, República Centro-Africana, RDC, Malawi, Namíbia, Nigéria, Zâmbia, Zimbabwe e outros. Além disso, 3.000 conjuntos de materiais escolares essenciais foram distribuídos para escolas de raparigas em muitos países como Angola, Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gâmbia, Gana, Libéria, Malawi, Namíbia, Níger, Nigéria e Zâmbia.

A Fundação Merck também anunciou os prémios MARS para premiar e reconhecer as “Melhores Mulheres Investigadoras Africanas” e o “Melhor Jovem Investigador Africano”. O objectivo é empoderar mulheres e jovens investigadores africanos, aumentar a sua capacidade de investigação e promover a sua contribuição para STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), com foco em “O Papel da Investigação Científica na Saúde da Mulher e nos Cuidados Reprodutivos” neste ano.

A Senadora, Rasha Kelej trabalhou em estreita colaboração com os seus parceiros nos últimos 11 anos, mais de 22 primeiras-damas de África, Ministérios da Saúde, Educação, Informação e Comunicação, Género, Academia, Instituições de Investigação, Meios de Comunicação Social e Arte no desenvolvimento da capacidades de saúde e na abordagem de desafios de saúde, sociais e económicos nos países em desenvolvimento e nas comunidades carenciadas.

Ela também lidera a impressionante campanha Fundação Merck “Mais do Que uma Mãe”, que é uma ideia sua e um apelo para quebrar o estigma da infertilidade e empoderar mulheres com infertilidade e sem filhos, através do trabalho em estreita colaboração com mais de 22 primeiras-damas africanas, que são também embaixadoras da Fundação Merck “Mais do Que uma Mãe”, nos últimos oito anos.

O CEO da Fundação Merck acredita firmemente que a Moda e a Arte podem contribuir significativamente para sensibilizar as nossas comunidades sobre diferentes questões sociais e de saúde, incluindo o apoio à educação das raparigas e ao empoderamento das mulheres. Ela acrescentou mais um prémio à sua lista de realizações com a conceituação, produção, realização e apresentação de “Nossa África da Fundação Merck”, um programa televisivo pan-africano e único que aumenta a consciencialização sobre uma vasta gama de questões sociais e de saúde em África através da Comunidade Africana “Moda e Arte com Propósito”, criada por ela. Este programa televisivo é transmitido em todo o continente pelos canais Prime TV em países como Gana, Quénia, Libéria, Uganda, Serra Leoa, Burundi e muitos mais; e também está transmitindo nas redes sociais da Senadora Rasha Kelej e da Fundação Merck.

Rasha Kelej enfatiza a ideia por trás deste programa televisivo: “O continente africano é culturalmente muito rico e colorido. Sempre admirei a Arte e a Moda em África e acredito firmemente que a Moda e a Arte devem ter um propósito além do entretenimento e da boa aparência. Com o programa televisivo “Nossa África”, o nosso objectivo é sensibilizar as nossas comunidades sobre questões sociais e de saúde críticas de forma informativa e divertida.”

Rasha Kelej juntamente com as primeiras-damas africanas tem quebrado o silêncio sobre uma vasta gama de questões sociais e de saúde críticas e sensíveis, como o apoio à educação das raparigas, a quebra do estigma da infertilidade, o fim da violência baseada no género e a mutilação genital feminina, o fim do casamento infantil e o empoderamento das mulheres a todos os níveis; através de muitas de suas iniciativas inovadoras e únicas como; Composição de mais de 30 canções que ela ajudou a criar e produzir com muitos jovens músicos e cantores talentosos em toda a África em inglês, francês, português e línguas locais. Lançou 8 livros de histórias infantis em três línguas; Inglês, Francês e Português, para educar e sensibilizar as crianças sobre questões importantes desde tenra idade. Também lançou 7 filmes de animação de livros de histórias em quatro línguas, inglês, francês, português e espanhol, que são uma adaptação de livros de histórias infantis para educar a comunidade sobre questões de saúde de uma forma divertida.

Com o objectivo de aumentar a consciencialização sobre as questões sociais e de saúde críticas do continente, ela treinou mais de 3.000 pessoas da comunicação social em mais de 35 países e também lança anualmente 8 prémios diferentes para melhor cobertura da mídia, estilos de moda, cinema e música.

A lista das 100 Mulheres Africanas Mais Influentes em 2023 tem uma representação das mulheres africanas mais poderosas de 36 países africanos, escolhidas a partir de vários antecedentes profissionais, incluindo diplomacia, filantropia, política, activismo, empreendedorismo, liderança empresarial, desporto, meios de comunicação e entretenimento.