MÃE FURTA BOTIJA DE GÁS E ABANDONA BEBÉ

Uma cidadã por ser identificada pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié, abandonou na noite do dia 24 de Dezembro, a sua bebé de dois meses na casa do agente da Polícia Nacional, Francisco Júnior Bumba, no bairro Chivili, município do Andulo, onde furtou uma botija de gás de cozinha de 12 kg.

Por Geraldo José Letras

Os factos aconteceram na noite do dia 24 deste mês quando a mulher com a identidade ainda desconhecida SIC, aproveitando-se da ausência do proprietário na residência com a porta semiaberta, entrou e furtou a botija de gás de cozinha.

No momento de se meter em fuga com o produto do roubo, a mulher, em pânico, conforme dados preliminares dos trabalhos de perícia criminalística, acabou por abandonar a filha de dois meses no local.

Em esclarecimentos à reportagem do Folha 8, o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC na província do Bié, garantiu que a bebé está bem de saúde e sob cuidados da Área Social da Administração Municipal do Andulo.

O agente, Simão Lucas Londaca, adiantou ainda que trabalhos já estão em curso para a identificação, localização e responsabilização criminal da cidadã por furto.

