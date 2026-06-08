10,5 MILHÕES DE EUROS DO BDA PARA O SECTOR DAS PECAS DE BENGUELA

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) apoiou com 11,2 mil milhões de kwanzas (10,5 milhões de euros) a capacidade de congelação, conservação, distribuição e comercialização de pescado, da província de Benguela, divulgou hoje a instituição bancária.

Numa nota de imprensa, o BDA frisou que o financiamento para o Projecto Baía Fish, Lda., localizado em Benguela, é uma iniciativa estratégica para o reforço do sector pesqueiro angolano.

O financiamento do BDA corresponde a 80% do investimento global do projecto, avaliado em 14 mil milhões de kwanzas (13,1 milhões de euros).

Segundo o BDA, a iniciativa contempla a implementação de uma unidade de congelação e conservação de pescado, bem como a aquisição de uma embarcação de pesca semi-industrial de 23,9 metros, reforçando a capacidade produtiva e logística do sector daquela província no litoral sul de Angola.

O Projecto Baía Fish, Lda., inaugurado hoje, “representa mais um investimento estruturante apoiado pelo BDA no sector das pescas, com impacto direto na produção nacional, na valorização dos recursos marinhos, na criação de emprego e no fortalecimento da cadeia de valor do pescado”, refere-se no comunicado.

Com uma execução física e financeira de 100%, o projecto superou a previsão inicial da criação de 120 empregos, tendo gerado 140 postos de trabalho, destacou ainda o banco.

Para o administrador executivo e presidente em exercício do BDA, João Manuel António, citado na nota, o Baía Fish “é um exemplo concreto de como o crédito de desenvolvimento pode transformar projetos produtivos em capacidade instalada, emprego, produção e valor acrescentado para o país, contribuindo igualmente para o reforço da produção nacional e da segurança alimentar”.

O BDA é uma instituição financeira de desenvolvimento com foco no financiamento de projectos estruturantes, com impacto na produção nacional, na criação de emprego, na diversificação da economia e no crescimento sustentável do país.

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