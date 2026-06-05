O plenário da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolano aprovou hoje, em Luanda, o lema “Angolanas e Angolanos Todos ao Voto — Eleições Gerais 2027”, um apelo para evitar a abstenção, disse o porta-voz do órgão.

O plenário da CNE esteve hoje reunido para analisar a proposta para o início da produção do material eleitoral, apreciar o regulamento das visitas à Casa-Museu das Eleições e a proposta sobre o lema das eleições gerais de 2027.

Angola vai realizar as sextas eleições gerais no próximo ano, tendo sido apreciadas, hoje, pelo plenário, quatro propostas para lema do ato eleitoral: “Angola Vota, Angola Decide – Eleições Gerais 2027”; “Angola Decide — Vote Eleições Gerais 2027”; “Angolanas e Angolanos Todos ao Voto — Eleições Gerais 2027” e “Juntos Construímos a Democracia — Eleições Gerais 2027”.

Em declarações à imprensa, no final da reunião, o porta-voz da CNE considerou que a definição de um lema para as eleições é um elemento fundamental de comunicação pública, que sintetiza, “de forma clara, valores fundamentais que orientam o processo eleitoral e ajudam a reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas”.

Manuel Camati destacou que o lema funciona também “como mensagem pedagógica, ao estimular a participação eleitoral, “reforçando a cultura democrática”, e lembrou que, nas últimas eleições, em 2022, houve “muita abstenção”, com uma taxa de 55,18%.

Para o plenário, segundo o porta-voz da CNE, este lema “convida ao combate à abstenção dos cidadãos para as eleições” e apela ao voto, valorizando ainda a importância da mulher no processo eleitoral, a franja maioritária da população.

“E os homens também, todos nós somos convidados a irmos ao voto e, se formos todos, combatemos a abstenção, que tem vindo a crescer cada vez que nós realizamos as eleições”, acrescentou.

O plenário aprovou o início da produção dos materiais para as próximas eleições gerais de 2027, bem como do regulamento para acesso à Casa-Museu das Eleições, inaugurada em 2025, respondendo assim à elevada demanda para visitas.

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