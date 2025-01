PPACIENTES CONGOLESES PREJUDIADOS NAS CLÍNICAS NORTE-COREANAS POR NÃO FALAREM A LÍNGUA

PUBLICIDADE

Vários pacientes congoleses e outros doentes que visitam ao longo dos dias algumas clínicas norte-coreanas localizadas em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, estão angustiados com as dificuldades linguísticas encontradas perante os profissionais de saúde afectos a estas formações durante as consultas médicas e outras entrevistas.

Por Ndjibu

Esta situação deplorável é o resultado de uma investigação levada a cabo pelos nossos jornalistas em algumas clínicas norte-coreanas que operam na capital congolesa para compreender o verdadeiro funcionamento destas estruturas médicas que operam no país, depois de terem registado as queixas dos mesmos.

“Temos enormes dificuldades quando chegamos para sermos atendidos, uma vez que o médico que nos deve consultar não fala nem francês nem inglês, e muito menos uma das nossas línguas oficiais”, admitiram alguns pacientes encontrados em várias clínicas.

Para estes últimos, esta situação deplorável não lhes permite assegurar que as suas queixas sejam efetivamente tidas em conta pelo médico que os consulta, o que põe em causa os cuidados que lhes são prestados e pode comprometer a sua saúde.

“Se eles não se esforçarem por dominar o francês, o inglês ou uma das línguas nacionais congolesas, qual será a continuação do nosso tratamento e como poderemos continuar a confiar neles? E se nos derem tratamentos inadequados para as nossas doenças?”, perguntaram.

Alguns pacientes encontrados noutra clínica relataram que outros médicos norte-coreanos utilizam os seus produtos tradicionais, incluindo bebidas contidas em garrafas de água já usadas, sem menção da empresa produtora, sem marca ou nome do produto na embalagem e, sobretudo, sem data de validade, o que os coloca em dúvida sobre o estado dos medicamentos.

“Dão-nos bebidas contidas em garrafas de água já usadas, sem qualquer menção acima, sem fabricante, sem data de validade, sem composição e doses exactas na garrafa. Por isso, como estou doente, sou obrigado a tomá-las desde que só me curem, sem saber as consequências positivas ou negativas que daí advirão”, admitiu um outro doente que veio para o tratamento de uma gastrite.

Para além destes perigos, o número reduzido de pessoal de enfermagem, as condições de higiene, a conservação dos produtos e das máquinas não parecem responder favorável e completamente às normas médicas exigidas.

“Os medicamentos que me deram não estão guardados em frigoríficos ou congeladores, nem sequer numa farmácia, mas sim em cima da mesa e em condições que eles próprios conhecem. Não podemos explicar porque não vimos farmácias ou frigoríficos de armazenamento. Isto preocupa-nos e só podemos aceitar isto devido ao nosso estado de vulnerabilidade”, lamentam os pacientes de uma clínica situada na comuna de Barumbu.

Perante esta situação, estes pacientes não explicam como é que os proprietários destas clínicas puderam instalá-las durante anos sem fazer um simples esforço para dominar uma das línguas faladas na RDC.

Para além destas dificuldades, a compra de um lençol, os exames e a consulta são fixados em dólares americanos e não em francos congoleses e cada sessão é fixada em 10 dólares americanos por dia durante 30 dias.

“O preço de um lençol, os exames e a consulta são fixados em dólares americanos e não em francos congoleses e cada sessão é fixada em 10 dólares americanos por dia durante 30 dias. Então como é que os pobres que não têm “podem receber tratamento por dinheiro?”, perguntam-se.

Estes doentes apelaram ao envolvimento da autoridade pública competente em matéria de vendas, tomando medidas adequadas que são necessárias no domínio da saúde por razões óbvias.

Mais de 5 clínicas pertencentes a súbditos norte-coreanos estão localizadas em toda a cidade de Kinshasa e são especializadas em medicina e na farmacopeia tradicional deste país, observou-se.