AUMENTARAM RECLAMAÇÕES NO SISTEMA FINANCEIRO

As queixas contra instituições financeiras angolanas aumentaram 79,51% no último trimestre de 2024, face ao período homólogo de 2023, com 13.083 reclamações, contra 7.288 nos últimos três meses do ano anterior, revelou o Banco Nacional de Angola.

O relatório do Banco Nacional de Angola sobre o “Ranking das Reclamações do Sistema Financeiro Angolano no IV Trimestre de 2024” mostra, contudo, uma melhoria nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024 face ao trimestre anterior, com uma queda de 11,31% nas reclamações registadas.

O BNA atribui o aumento de reclamações face ao período homólogo à maior conscientização dos clientes das instituições financeiras, bem como ao “crescimento exponencial de reclamações sobre cartões de débitos, causado por constrangimentos registados na comunicação de alguns bancos com os serviços da Empresa Interbancária de Serviços (Emis) entre Junho a Outubro de 2024”.

No período em referência, foram alvo de reclamações nove produtos/serviços, designadamente cartões de débito, prestação de serviços, contas de depósito à ordem, caixas automáticos/TPA (Terminal de Pagamento Automático), transferências ‘Mobile Banking’, crédito ao consumo e o produto cartões de crédito, no conjunto com um peso de 94,05% do total das queixas.

No ‘ranking’ das instituições financeiras, nos últimos três meses de 2024, o Banco de Fomento de Angola (BFA), um banco de importância sistémica, ou seja, com mais de um milhão de clientes, lidera a lista de reclamações, com 2.817 registos de queixas sobre cartões de débito, caixas automáticos/TPA e contas de depósito à ordem.

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) surge em segundo lugar com 926 reclamações (contas de depósito à ordem, cartões pré-pagos e crédito ao consumo), seguido do Banco de Poupança e Crédito (BPC) (caixas automáticos/TPA, contas de depósito à ordem e crédito ao consumo) e do Banco BIC (caixas automáticos/TPA), descobertos bancários e contas de depósito à ordem) com 848 e 570 reclamações, respectivamente.

A lista de bancos de maior relevância com mais reclamações integra ainda os Banco Millennium Atlântico, com 451 reclamações (prestação de serviços, contas de depósito à ordem e caixas automáticos/TPA), e o Banco Sol, com 378 queixas (contas de depósito à ordem, cartões de débito e crédito ao consumo).

As instituições financeiras bancárias não sistémicas registaram, no IV trimestre de 2024, uma média de 213,1 reclamações por cada 50.000 clientes.