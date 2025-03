EM DEFESA DO ACORDO DE PAZ DO NAMIBE

O Governo angolano e o Fórum Cabindês para o Diálogo (FCD) assinaram no dia 1 de Agosto de 2006, no Namibe um “Memorando de Entendimento” visando estabelecer a paz em Cabinda. Perante o falhanço desse acordo é agora lançada a União para a Defesa do Acordo de Paz de Namibe (UDAPN), um espaço de reflexão cuja missão essencial é identificar as vias e os meios para redinamizar o FCD, de modo a torná-lo credível tanto perante o governo angolano quanto perante as populações cabindesas.

Eis o texto da “Carta de Profissão de Fé da União para a Defesa do Acordo de Paz de Namibe (UDAPN)”:

«À atenção de todos os cabindas, movimentos políticos, actores da sociedade civil e individualidades comprometidas com a defesa do Acordo de Paz de Namibe

Há décadas, o nosso povo luta com coragem e determinação pelo reconhecimento dos seus direitos legítimos, pela dignidade da sua identidade e por uma solução justa e duradoura para a causa cabindesa. Vivemos avanços, esperanças, mas também desilusões e impasses. O Acordo de Paz de Namibe marcou um ponto de viragem ao estabelecer, pela primeira vez, o reconhecimento oficial por parte do governo angolano de um estatuto particular para Cabinda. No entanto, este acordo permaneceu letra morta, nem aplicado, nem plenamente assumido, deixando o nosso povo num estado de espera permanente e incerteza sobre o seu futuro.

Desde então, muita água passou sob a ponte, mas o rio continua o mesmo. A questão cabindesa permanece sem solução. Enquanto o governo angolano continua a ignorar as nossas reivindicações legítimas, as nossas próprias divisões enfraquecem os nossos esforços colectivos. Com demasiada frequência, cedemos às críticas estéreis, às posturas de desconfiança e às lutas internas, esquecendo-nos de que o nosso verdadeiro obstáculo vem da inacção e da falta de concertação entre nós.

Reconhecemos que o Fórum Cabindês para o Diálogo (FCD), inicialmente concebido como uma plataforma legítima e representativa de todos os Cabindas, perdeu credibilidade devido à falta de consenso e à imposição de decisões externas. No entanto, devemos resignar-nos a esta letargia e enclausurar-nos no ressentimento? Devemos renunciar a qualquer tentativa de reconstrução apenas porque foram cometidos erros? A nossa resposta é não. Pois se a ferramenta perdeu o fio, a necessidade de a utilizar continua intacta.

É neste espírito de lucidez e responsabilidade que lançamos a União para a Defesa do Acordo de Paz de Namibe (UDAPN), um espaço de reflexão cuja missão essencial é identificar as vias e os meios para redinamizar o FCD, de modo a torná-lo credível tanto perante o governo angolano quanto perante as populações cabindesas. Recusamos seguir pelo caminho da fragmentação, das querelas internas, das posturas de rejeição e dos ataques sistemáticos contra qualquer iniciativa que promova a união.

A UDAPN defende um FCD verdadeiramente representativo de todas as sensibilidades sociopolíticas e individualidades que acreditam no Acordo de Paz de Namibe. Esta posição constitui uma condição essencial para iniciar uma dinâmica construtiva que permita retomar o diálogo político com o governo angolano, com o objectivo final de assegurar a aplicação efectiva e definitiva do Memorando de Entendimento para a Reconciliação Nacional na Província de Cabinda.

Lançamos um apelo a todos aqueles que acreditam que o Acordo de Paz de Namibe continua a ser o caminho mais justo e eficaz para alcançar uma paz definitiva em Cabinda. É tempo de ultrapassar as divisões e unir forças em torno de um objectivo comum. Não avançaremos rejeitando-nos uns aos outros, mas sim aceitando estar juntos, colocando a concertação no centro das nossas acções e trabalhando por soluções duradouras.

A UDAPN não tem a intenção de dividir ou impor, mas sim de facilitar a união e criar pontes entre as diferentes forças cabindesas empenhadas na construção de uma paz justa e duradoura.

O tempo das acusações e disputas ficou para trás. Chegou o momento de construir um futuro em que cada Cabinda se reconheça na solução encontrada.

Assim, apelamos às forças moderadas de Cabinda para que se juntem a nós nesta iniciativa construtiva. A história lembrará aqueles que tiveram a coragem de procurar a unidade em vez da divisão, aqueles que souberam superar as suas diferenças para construir um futuro onde a dignidade do nosso povo seja finalmente garantida.

Juntos, com sinceridade e determinação, façamos da UDAPN o motor da união dentro do FCD e o instrumento estratégico para a retomada do diálogo com o governo angolano, com o objetivo de alcançar uma paz duradoura e a plena aplicação dos compromissos assumidos para Cabinda.»