JOÃO LOURENÇO FELICITA VLADIMIR PUTIN

O Presidente do MPLA, nas vesteS – por inerência – de Presidente de Angola, general João Lourenço, felicitou hoje o seu homólogo Vladimir Putin pelo Dia da Rússia, e manifestou “firme desejo” de os dois países continuarem a edificar uma “cooperação bilateral profícua” nos domínios de interesse mútuo.

Numa mensagem enviada a Vladimir Putin, no âmbito do Dia da Rússia, que hoje se assinala, João Lourenço felicita o povo, o Governo e o Presidente russo pela data, realçando que ambos os países partilham laços de amizade forjados ao logo de décadas.

O chefe de Estado angolano destaca que a relação entre Angola e a Federação Russa está alicerçada na solidariedade e no respeito mútuo, princípios que, salienta, sempre nortearam as relações diplomáticas entre Luanda e Moscovo ao longo dos últimos 50 anos.

Expressa ainda o firme de desejo de Angola continuar a edificar uma “cooperação bilateral profícua com a Rússia nos domínios de interesse mútuo, por via de iniciativas tendentes a contribuir para o aprofundamento das relações e o para o bem-estar de ambos os povos”.

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