28 MILHÕES DE UTILIZADORES DE TELEMÓVEIS, 20 MILHÕES DE POBRES

Angola conta actualmente com 28 milhões de utilizadores de telemóveis e mais de 18 milhões de utilizadores de Internet, fruto da implementação de uma “agenda ambiciosa” de modernização tecnológica e universalização dos serviços, anunciou hoje fonte governamental. Noutra frente, conta igualmente com mais de 20 milhões de… pobres.

De acordo com o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, Angola tem implementado uma “agenda ambiciosa” de modernização tecnológica, orientada para a diversificação da economia, inclusão social, boa governação e melhoria de serviços públicos.

“Hoje, o sector não é só o garante das condições de infra-estruturas, equipamentos e tecnologias de base, mas também como fornecedor de produtos, serviços e soluções para as famílias e instituições, quer públicas quer privadas”, afirmou o governante.

Falando na abertura da sexta edição do ANGOTIC 2026 (Fórum de Tecnologias de Informação), que se iniciou hoje em Luanda, referiu que a transformação digital no país já alcançou os sectores da saúde, educação, agricultura, segurança alimentar, indústria e outros.

Salientou que Angola conta com um volume e diversidade de projectos concluídos e outros em operações, no domínio das telecomunicações e tecnologias, cujos resultados obtidos garantem que “as opções tecnológicas feitas estão a corresponder com os objectivos traçados”.

Relativamente à cobertura e ao número de utilizadores dos serviços de comunicações, a nível das 21 províncias, Mário Oliveira disse que o país conta com mais de 28 milhões de assinantes de telefonia móvel — uma taxa de teledensidade acima dos 75%.

“O que demonstra um progresso de universalização do acesso aos serviços de comunicações eletrónicas”, sustentou, referindo ainda que o número de subscrições de acesso à Internet atingiu mais de 18 milhões de utilizadores.

O mercado da televisão por subscrição registou mais de 2 milhões de subscrições activas e, no domínio da capacitação, foram certificados mais de 7.000 técnicos nos cursos de telecomunicações e tecnologias de informação, nas áreas de infra-estruturas de redes, ‘datacenter’ e cibersegurança.

“Na Rota da Transformação Digital” é o lema do ANGOTIC 2026, que decorre na capital angolana até sábado, congregando mais de 100 empresas, entre nacionais e estrangeiras, e diversos especialistas que discutem o futuro digital de Angola e de África.

O ministro angolano destacou também, na sua intervenção, os ganhos e desafios da transformação digital no país, e considerou que a economia real em Angola tem adoptado o uso das tecnologias para aumentar a produtividade, superar barreiras geográficas, reforçar e ampliar competências da mão-de-obra.

Empresas “estão a emigrar do sistema tradicional para a nuvem (‘cloud’) e a adoptar plataformas de gestão de recursos humanos para a automação de processos”, frisou.

Segundo o governante, o Centro de Geo-dados de Angola posiciona o país na vanguarda da tecnologia espacial e análise de dados para o desenvolvimento económico e as plataformas digitais e a utilização eficiente do domínio “ao” têm permitido a exposição internacional do país.

Destacou igualmente os projectos Ilumina Angola (de acesso a comunicações de voz e Internet em zonas recônditas), Conecta Angola, Rede Nacional de Banda Larga (de melhoria de interligação de fibra óptica a todas as províncias do país) e o Programa Espacial Nacional como instrumentos que melhoram as comunicações em Angola.

Por fim, Mário Oliveira assinalou que o Data Center e a Cloud do Governo angolano, recentemente inaugurado e à disposição das instituições e empresas, “é essencial para a garantia da soberania e segurança digital, modernização da economia, administração pública e inclusão social”.

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