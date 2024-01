TAÇA DA CAF COM OS DIAS CONTADOS

A Confederação Africana de Futebol (CAF) pondera anular a Taça das Confederações Africanas de Futebol, a conhecida “Taça Nelson Mandela”, no calendário das competições oficiais sob a sua égide nos próximos anos. A informação foi avançada pelo seu presidente, Patrice Motsepe, nesta sexta, 12, durante a Conferência de Imprensa da pré-Taça das Nações Africanas, na Costa do Marfim.

Por Domingos Miúdo

Com o sucesso da primeira edição da Liga Africana de Futebol (AFL, em inglês), Patrice Motsepe garantiu que a liga veio para permitir que os clubes cresçam em termos financeiros. Pondo em risco a existência da “Taça Nelson Mandela”.

A AFL foi um recorde em termos de prémios em dinheiro, organização, público, audiência e profissionalismo alcançado em comparação com as demais competições inter-clubes da CAF.

“A AFL é um sucesso imenso, a Liga dos Campeões queremos que seja um sucesso ainda maior – vou conhecer os patrocinadores e quero mais dinheiro deles, para prémios em dinheiro, para os clubes, e eles podem gastar em academias, jovens. Temos que pagar às pessoas da CAF e dos clubes de futebol salários decentes”, disse Patrice Motsepe.

Com o surgimento da Liga Africana de Futebol significará um aumento de volume de jogos na calendarização dos clubes a julgar pelas competições internas, daí que, o Comité Executivo da CAF pondere, veemente, cancelar a Taça das Confederações Africanas de Futebol que, neste momento, parece comercialmente ser menos viável.

“Portanto, queremos que a Liga dos Campeões e a AFL sejam mais viáveis comercialmente e garantam que os clubes ganhem dinheiro, mas a outra coisa importante é que podemos ter que cancelar a Taça das Confederações, não podemos ter muitas competições”, declarou Patrice Motsepe.

Na ocasião, o presidente da CAF destacou também confiança plena na segurança da 34ª edição da Taça Africana de Nações (CAN), na Costa do Marfim, dois anos depois de um tumulto provocar a morte de oito torcedores em Camarões.

“Estou muito satisfeito com as medidas que foram tomadas para garantir que vamos evitar uma experiência dolorosa como a que tivemos nos Camarões”, declarou o dirigente na entrevista colectiva em Abidjan.

Em 2022, durante as oitavas de final entre Camarões e Comores, oito pessoas morreram numa debandada do lado de fora do estádio de Olembé, ao norte de Yaundé.

“O acidente de Camarões era totalmente evitável”, reconheceu Motsepe, que é presidente da CAF desde 2021.

Para garantir a segurança, as autoridades marfinenses afirmam estar preparadas, com 17 mil agentes das forças de ordem destacados para a competição.