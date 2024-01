PERDOAI OS MEUS PECADOS!

Para concluir a sua visita de trabalho à província do Huambo, o Presidente da República, João Lourenço, deslocou-se à Missão Evangélica do Dondi, onde, como oferta ao culto de acção de graça realizada em sua homenagem, deixou algumas viaturas e outros bens.

Por Geraldo José Letras

João Lourenço, acompanhado por uma comitiva ministerial e demais personalidades (pecadores) do Governo Central e Provincial, bem como por Lotti Nolika que mesmo reprovada na leitura de “números grandes”, fez questão de subir no púlpito para glorificar a vinda de sua santidade (“maltidade”) à província do Huambo.

Antes de regressar à capital da província do Huambo de onde segue viagem de regresso à terra de todos os santos – Luanda – João Lourenço ofereceu, depois do culto de acção de graça realizado em sua homenagem algumas viaturas e outros meios para apoiar a Missão do Dondi onde, além de funcionar também um hospital, está em construção um Campus Universitário.

O Campus Universitário do Dondi em construção no município do Catchiungo é igualmente uma oferta de João Lourenço à Igreja Congregacional de Angola (IECA). E está orçado em quase 6.000.000.00 (seis milhões) de Kwanzas.

OUTRAS INAUGURAÇÕES

Ainda na manhã deste sábado, o Presidente da República, inaugurou o Centro de Hemodiálise do Huambo, o segundo do género no país, com uma capacidade de atendimento para 294 doentes renais em três turnos diários, e 392 em quatro turnos diários.

A unidade hospitalar encontra-se anexada ao Hospital Sanatório, e possui uma sala de diálise com 50 máquinas de alta tecnologia (que ninguém ainda sabe manusear na província) para filtragem de sangue e controlo da pressão arterial.

A hemodiálise é um tratamento para pacientes com insuficiência renal aguda ou crónica, estimando-se que existam mais de três mil pessoas com essa doença.

A mortalidade causada por esta insuficiência é preocupante, e os custos relacionados com a evacuação e tratamento no exterior são elevados, impossibilitando, na maioria dos casos, o seu tratamento.

O aumento de casos de doentes no país com patologias hemato-oncológica, linfomas, leucemias, anemias de células falciformes, aplasias medular, cujo único tratamento colectivo consiste no transplante, configura, também, preocupação para as autoridades, que pode ser aliviada com o início de transplantes no país.

Recorde-se que a Assembleia Nacional aprovou, em 2020, a Lei sobre Transplantes de Tecidos, Células e Órgãos Humanos, que responde à necessidade de assegurar, no país, o tratamento de diversas doenças por meio de transplante.

Com a aprovação do diploma, os hospitais públicos e privados estão autorizados por lei, pela primeira vez em Angola, a fazer o transplante de órgãos humanos a pacientes com insuficiência renal e com outras doenças que precisem de transplante da medula óssea ou com problemas oculares que necessitem do transplante da córnea.

Durante a visita de dois dias à província do Huambo, o Presidente da República inaugurou o Centro Integrado de Formação Tecnológica (CINFOTEC) para a formação de jovens em áreas técnicas, numa oferta do Governo Chinês avaliada em 30.000.000.00 (trinta milhões) de dólares.

No seu primeiro dia de trabalho no Huambo, sexta-feira, 12 de Janeiro, João Lourenço inaugurou o Centro de Formação de Jornalistas (CEFOJOR) e as instalações da Digital.AO, para a promoção do empreendedorismo na área das etc. de startups, além do registo de empresas e outros serviços.