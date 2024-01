SUBMISSÃO (QUASE) TOTAL AO PETRÓLEO

A Energy Capital & Power anuncia (ECP) que a principal plataforma de investimento de Angola – Angola Oil & Gas (AOG) – regressará ao país na sua quinta edição de 2 a 4 de Outubro no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda.

Unindo financiadores globais, desenvolvedores de projectos de alto perfil e actores-chave do cenário energético angolano e global, a conferência e exposição AOG ocorrem com o apoio total do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás; empresa petrolífera nacional Sonangol; Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), Câmara Africana de Energia, o Instituto Regulador de Derivados do Petróleo (IRDP), bem como os principais actores do sector privado.

Apoiada por importantes intervenientes do sector, incluindo a Associação das Empresas de Serviços Petrolíferos de Angola, Câmara de Comércio do Reino Unido-Angola, Câmara de Comércio EUA-Angola, Associação de Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola, Sonangol, Eni, TotalEnergies, Chevron, Exxon, Etu Energias e Azule Energy, a AOG destaca-se como a plataforma oficial onde são discutidos e optimizados assuntos relacionados ao petróleo e gás de Angola, assim como oportunidades de investimento.

Em 2023, o evento acolheu 2.213 delegados do sector provenientes de 41 países, além de 389 empresas globais, proporcionando uma plataforma dinâmica para a exploração e aproveitamento de oportunidades de investimento e parceria dentro da próspera cadeia de valor energético de Angola.

“A African Energy Chamber tem o prazer de endossar esta conferência e trabalhar com a ECP nesta edição da AOG. Agradecemos à liderança do país por seu compromisso constante em melhorar o ambiente operacional para investidores locais e internacionais no sector de petróleo e gás de Angola. O anúncio de múltiplas campanhas de perfuração programadas para ocorrer este ano e no próximo aponta para uma resposta positiva da indústria às reformas do governo”, afirmou Sérgio Pugliese, Presidente da African Energy Chamber em Angola.

Segundo Devi Paulsen, CEO da ECP, “expandindo o sucesso das edições anteriores, a AOG 2024 será maior e melhor ao reunir líderes do sector e promover a colaboração para uma paisagem petrolífera e de gás mais resiliente em Angola”.

Como um dos principais produtores de petróleo da África, ostentando uma impressionante produção de mais de 1,1 milhões de barris por dia (bpd), Angola conquistou a reputação de ser um destino de investimento facilmente acessível e atraente. Angola figura como o segundo maior produtor de petróleo da África e um dos mercados de gás de crescimento mais rápido no continente. O país continua a atrair investimentos adicionais para novas explorações por parte de grandes “players” globais como TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron, Eni e Azule Energy. Empresas locais como Sonangol E&P e ACREP retomaram perfurações em terra, enquanto a A Etu Energias tem estado activa no mercado de fusões e aquisições, fechando acordos no valor de mais de USD 1 bilhão nos últimos meses. Em 2024, um relevante pipeline de projectos se desdobrará, realçando o cenário de investimentos em Angola, à medida que transacções recentes destacam oportunidades promissoras. Destaques aguardados este ano incluem a tão esperada decisão final de investimento (DFI) para os campos de Cameia-Golfinho operados pela Total E&P Angola, bem como o início da primeira produção no projecto CLOV Fase 3, com 30.000 barris por dia (bpd) no Bloco 17, e o início da fase 1 da Refinaria de Petróleo de Cabinda, com capacidade para 30.000 bpd.

A atenção não está apenas nos desenvolvimentos actuais, mas também nos projectos futuros – um testemunho do foco de longo prazo das empresas no mercado angolano. Em 2022, a TotalEnergies da França anunciou uma estratégia multi-energia no país, com investimentos incluindo o desenvolvimento de US $ 850 milhões da Begonia no Bloco 17/06. Em 2023, a ExxonMobil anunciou que investirá até US $ 15 bilhões na Bacia do Namibe, com o financiamento amplamente focado em descobertas comerciais de petróleo.

No final de 2023, a Azule Energy assinou três Contratos de Serviços de Risco para os Blocos offshore 46, 47 e 18/15; a Afentra garantiu a aprovação para adquirir os Blocos 3/05 e 23; enquanto as concessões assinadas para os Blocos KON-2, KON-11, KON-12 e KON-16 marcaram a entrada de novos actores, incluindo Inktank Group, Brite’s Oil and Gas, MTI Group e muito mais.

Enquanto isso, o país também está rapidamente a tornar-se o destino de investimento de escolha para os actores de gás natural. Com mais de 11 trilhões de pés cúbicos de recursos comprovados, o desenvolvimento de projectos de grande escala é sustentado por termos fiscais atraentes. O projecto de 12 mil milhões de dólares de Gás Natural Liquefeito de Angola – com uma capacidade de 5,2 milhões de toneladas por ano – mostra a viabilidade comercial de projectos bilionários de gás. A construção da fábrica de Ciclo Combinado Soyo II começa este ano; o projecto Quiluma/Maboqueiro está a caminho da primeira produção em 2026; o projecto Agogo FFD espera o primeiro gás em 2024; enquanto o FID é esperado para o FFD de Ndungu.

Angola também simplificou o processo de investimento, tornando-o simples para potenciais investidores. Através da ronda de licenciamento de seis anos do país – lançada em 2019 – a ANPG convida consistentemente ao investimento em bacias emergentes, atraindo uma grande variedade de empresas. Em Setembro de 2023, foi lançado um concurso público para 12 blocos terrestres nas bacias do Kwanza e do Congo, cujos resultados são esperados em 2024.

Através do envolvimento regular com empresas estrangeiras e locais, o país trabalha em estreita colaboração para garantir benefícios mútuos e retornos máximos. Além disso, o governo diz estar comprometido com o fortalecimento da competitividade da indústria nacional, processo que tem visto o surgimento de gigantes locais como a Cabship e a FAMAR, ambas em logística. O governo também iniciou um processo que faria com que a NOC Sonangol se transformasse numa empresa global de energia até 2026. Isto mostra a abordagem moderna e focada na indústria de Angola para o desenvolvimento dos seus recursos.

As oportunidades de investimento de Angola transcendem o petróleo e o gás tradicionais, com as energias renováveis do país a atrair os intervenientes. Um marco no desenvolvimento do hidrogénio verde está a caminho de ser desenvolvido com o objectivo de abastecer os mercados europeus, tornando o projecto único na região. Oportunidades significativas também permanecem para investidores interessados em energia solar, minerais críticos e eólica. O apoio global já foi observado, com o governo dos Estados Unidos e instituições associadas prometendo $2 bilhões em Dezembro de 2023 para essas indústrias.

Como tal, o sector energético de Angola está maduro para investimento, e a conferência e Exposição AOG 2024 servem como uma ponte que liga empresas estrangeiras e as suas homólogas angolanas. Construindo e expandindo as discussões e acordos assinados no evento de 2023 – sete acordos no total – a conferência de 2024 promete novas oportunidades de engajamento e investimento.