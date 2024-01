REUNIÃO DE PROFESSORES NO COMITÉ DO MPLA FAZ CAIR DIRECTORA

Na província do Cuanza-Sul, a directora Municipal da Educação do Mussende, Rosa Paulino Agostinho, foi exonerada por ter convocado os professores para uma reunião no Comité Municipal do MPLA.

A exoneração foi confirmada pelo administrador Municipal do Mussende, José Eduardo, nesta quinta-feira, 25 de Janeiro, pelo Despacho “n°06 do Gabinete Municipal do Mussende de 2024, de 25 de Janeiro”.

Rosa Paulino Agostinho exonerada das funções de directora Municipal da Educação do Mussende a que havia sido nomeada no dia 11 de Outubro de 2022 por Despacho n° 67/GAB.ADM.M/2022, é professora do Ensino Primário e Secundário, categoria do 6° Grau, agente n° 88068224.