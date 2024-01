PRISÃO POR MÁ GESTÃO DE DINHEIRO PÚBLICO

O Secretário-Geral da Administração Municipal e o Director do Gabinete do Administrador Municipal de Cacula, Desidério da Graça, encontram-se detidos devido aos crimes de peculato, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, abuso de poder e participação económica em negócios fraudulentos.

A detenção dos dois funcionários públicos foram realizadas na terça-feira (16) e quarta-feira (17) desta semana, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla em resposta ao mandado movido pelas investigações de um processo-crime que apontava para fortes indícios do envolvimento dos mesmos nos crimes de Peculato, Recebimento Indevido de Vantagem, Tráfico de Influência, Abuso de Pode e Participação Económica em Negócios Fraudulentos.

Ao Folha 8 o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla, Segunda Kitumba, garantiu que o Secretário Geral da Administração Municipal e o Director do Gabinete do Administrador Municipal do Cacula ora detidos “já foram presentes ao Ministério Público para as devidas formalidades que, promoveu para o Juíz de Garantias do Tribunal da Comarca do Lubango, para os procedimentos subsequentes”.

Geraldo José Letras