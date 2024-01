NOVO GOVERNADOR MIXEIRO JÁ EM FUNÇÕES

João Lourenço, Presidente Inclusivo do Movimento Popular para Lixar os Angolanos (MPLA) afinal conferiu posse hoje, 19 de Janeiro, ao seu militonto, João Diogo Gaspar, para também se mixar ao mais alto nível como Governador da Província do Cuanza Norte?

Por Geraldo José Letras

O Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de Presidente do MPLA (Movimento Popular para Lixar os Angolanos) conferiu posse a mais um militante do seu partido, João Diogo Gaspar, para as funções de governador do Cuanza Norte.

Feliz com a oportunidade ora dada para “mixar” ao mais alto nível no elenco de luxo do Executivo, João Diogo Gaspar, apressou-se em prometer que vai priorizar os sectores da educação, saúde e agricultura, durante a sua gestão na província.

João Diogo Gaspar que já recebeu no Palácio Presidencial da Cidade Alta orientações específicas do Presidente da República para desenvolver à província, essencialmente nos sectores da educação, saúde e agricultura, sublinhou que Cuanza Norte tem um potencial “enorme” do ponto de vista agrícola, e com vista a diversificação económica, pelo que tudo fará para contribuir no aumento da produção nacional.

Em discurso de empossamento ao novo Governador Provincial, o Presidente da República, João Lourenço, salientou ter decidido apostar num quadro jovem, que tem ainda muito pela frente e um longo caminho a percorrer.

“Acreditamos nas suas capacidades, o desafio é grande, é uma primeira experiência neste posto, mas estamos confiantes que vai ajudar a desenvolver aquela parcela do território nacional, que tem boa gente e grandes potencialidades, portanto desejamos votos de sucesso no desempenho da nova missão”, finalizou.

PERFIL DO NOVO GOVERNADOR MIXEIRO

Nascido a 28 de Agosto de 1983, o novo governante é economista e substitui, no cargo, Pedro Makita Armando Júlia.

Nomeado quarta-feira, 17, pelo Chefe de Estado, João Diogo Gaspar é o 12º governador a liderar os destinos da província do Cuanza-Norte, desde 1976.

João Diogo Gaspar exerceu, entre outras, as funções de deputado pelo círculo provincial de Malanje e a de coordenador do grupo de acompanhamento do MPLA para o Cuanza-Norte, tendo integrado a 5ª Comissão da Assembleia Nacional, que responde pela Economia e Finanças.

O novo governador provincial do Cuanza-Norte é igualmente docente universitário e foi coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores de Malanje, província em que desempenhou também o cargo de delegado da Câmara de Comércio Angola-China, bem como dirigente de um clube de futebol.