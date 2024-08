MORREU AGENTE DA POLÍCIA AGREDIDO PELA POPULAÇÃO

Morreu o agente da Polícia Nacional, Feliciano Salvador da Costa, agredido brutalmente na rua Dona Amália, Distrito Urbano do Rangel, por populares depois do disparo efectuado pelo seu colega de patrulha, Paulo de Lemos, resultar na morte da moradora de 39 anos, Elzira dos Prazeres Manuel Zonga, na última sexta-feira.

O porta-voz da Polícia Nacional em exercício na província de Luanda, Euler Matari, contactado pelo Folha 8 e TV 8 Angola News considera falsa a informação que dá conta do falecimento do agente da corporação, que segundo Euler Matari continua sob observação médica e a evoluir satisfatoriamente numa das unidades hospitalares da capital do país onde tinha sido diagnosticado com um traumatismo craniano. Inicialmente, a sua recuperação parecia promissora, mas domingo (25/08), os médicos procederam à remoção dos tubos respiratórios depois que o seu estado de saúde se agravou.

O incidente que resultou em traumatismo craniano grave contra o agente da Polícia Nacional teve início com uma rixa entre dois grupos rivais, que culminou numa intervenção policial. Durante a detenção de um dos envolvidos, ocorreu um disparo acidental que vitimou uma mulher de 39 anos e feriu outra de 63.

A situação originou um tumulto que obrigou os agentes a fugirem do local, tendo um deles “devido à relação de proximidade com os moradores” permanecido no local para tentar acalmar os populares. No entanto, foi mal sucedido e acabou linchado pela população.

O agente, que se encontrava internado numa unidade hospitalar da capital, tinha sido diagnosticado com um traumatismo craniano. Inicialmente, a sua recuperação parecia promissora, no entanto, o seu estado de saúde deteriorou-se nas últimas horas, culminando no fatal desfecho.

A Polícia Nacional abriu um processo para averiguar o que de facto aconteceu e deter os envolvidos no ataque brutal contra o agente que foi a óbito.

Por Geraldo José Letras