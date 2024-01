KIALONDA GASPAR NA MIRA DO LILLE, CSKA E FC PORTO

O defesa central angolano, Kialonda Gaspar, ao serviço da Selecção Nacional de futebol no Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023, que decorre na Costa do Marfim, já está a provocar a disputa pelo seu passe entre os clubes europeus, Lille (França), CSKA Moscovo (Rússia) e FC Porto (Portugal).

O defesa central angolano tem uma cláusula de rescisão de 7,5 milhões de euros com o seu actual clube, Estrela da Amadora, 13° classificado na 1ª Divisão Portuguesa.

Os dirigentes do clube de França que desejam Kialonda Gaspar para reforçar a defesa do Lille FC, após saída de Tiago Djalo e Lény Yoro para o Paris-Saint-German, segundo o jornal o Jogo, já estão em terras lusas para aguardar pelo regresso do jogador a fim de poder negociar o seu passe com o Estrela da Amadora.

Além do FC Porto e Lille FC, pretende entrar na luta pelo internacional angolano de 26 anos, o CSKA Moscovo da Rússia.

De acordo com o site especializado em valores de transferência de jogadores, Transfermarket, Kialonda Gaspar está avaliado, actualmente, em um milhão de euros.

As exibições de encher o olho do internacional angolano ao serviço dos Palancas Negras no Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023, capacidade de orientação e posicionamento em campo com ou sem bola, habilidades apuradas no jogo aéreo e na bola tocada no chão, estão na base da cobiça pelo passe do atleta de 1,93 metros e 83 kg.

Pelo Estrela da Amadora, Kialonda Gaspar já disputou 14 partidas, sendo referenciado como jogador de primeira opção.

O Folha 8 sabe que mais propostas estão por chegar ao internacional angolano, Kialonda Gaspar, que no presente campeonato do continente tem sido uma peça fundamental para ajudar Pedro Gonçalves a orientar, a par de Fredy, os colegas em campo.

No jogo que ditou a qualificação de Angola aos oitavos-de-finais na primeira posição com 7 pontos do grupo D, nesta terça-feira, 23, diante do Burkina Faso, por 2-0, o defesa central Kialonda Gaspar foi distinguido Melhor Jogador em Campo.

Geraldo José Letras