GOVERNO ANULA PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO NO CUANZA NORTE

As provas do Concurso Público da Educação na província do Cuanza Norte foram anuladas devido a suspeitas de corrupção e atribuição de notas. Anunciou nesta quarta-feira, 10 de Janeiro, a Ministra da Educação, Luísa Grilo.

Cerca de 200 candidatos que realizaram a prova de admissão de novos professores no Concurso Público da Educação 2023/2024 foram aprovados fraudulentamente.

A Ministra da Educação que apela à serenidade dos candidatos avisa que os responsáveis do Governo Provincial do Cuanza Norte que incorreram em práticas provadas de corrupção e atribuição de notas serão “duramente sancionados”, porquanto as provas anuladas serão repetidas no próximo dia 26 deste mês.

Luísa Grilo avisa que o seu pelouro vai doravante manter-se vigilante para que as provas sejam realizadas e corrigidas com “lisura”.

A província do Cuanza Norte teve mais de 7.000 candidatos inscritos para 300 vagas, deste número, cerca de 200 foram aprovados de forma fraudulenta, pelo que todos terão de repetir a realização da prova de admissão ainda este mês, esclareceu a Ministra da Educação, Luísa Grilo.

Recorde-se, caro leitor que não é a primeira vez que se verificam a anulação de provas para admissão de novos professores devido a indícios de corrupção, nepotismo e atribuição de notas.

Na província do Bengo, o Concurso Público da Educação foi anulado em 2019, porquanto no Kwando-Kubango o processo foi igualmente cancelado em 2021.

Geraldo José Letras