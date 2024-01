GELSON DALA LEVA SPORTING DE PORTUGAL AO ARREPENDIMENTO

Ex-técnico da equipa B do Sporting Clube de Portugal, Luís Martins, lembra com nostalgia passagem de Gelson Dala nas canteiras de formação da equipa, e deixa rasgados elogios ao avançado angolano pela sua brilhante prestação no presente Campeonato Africano das Nações (CAN) e mantém viva a esperança de que o “menino maravilha” ainda regresse o Alvalade para preencher o vazio deixado por Bas Dost.

O ex-técnico de Gelson Dala na equipa B do Sporting Clube de Portugal rendeu-se, em declarações ao jornal “Record”, à boa prestação e números estatísticos alcançados até ao momento por Gelson Dala na maior montra do futebol africano que está a merecer as atenções do mundo, da Europa, em particular.

Para Luís Martins “de um momento para o outro ele (Gelson Dala) pode voltar para a Europa. Um jogador muito veloz, muito rápido, muito comprometido com o processo de treino, com muita vontade de evoluir e que, no fundo, comprovou a qualidade que tinha. Ele melhorou bastante. Quando o vemos na Selecção de Angola, verificamos que o conhecimento tático do jogo é muito maior agora”.

O ex-técnico da turma leonina recordou a dupla Gelson Dala e Rafael Leão no Sporting B. “Uma das duplas que utilizei muito da equipa B foi o Gelson Dala por trás do Rafael Leão, dois jogadores de grande talento, que se entendiam muito bem e se complementavam muito bem nas suas características. No Sporting tinha outros jogadores à sua frente. Sobretudo, o Bas Dost e muito bons jogadores nos corredores, onde ele também pode jogar”, disse o técnico português, Luís Martins.

No CAN da Costa do Marfim que faz concluir nesta terça-feira, 30 de Janeiro, os oitavos-de-final, o avançado Gelson Dala é o actual 2º melhor marcador da competição com 4 golos e pode isolar-se na lista dos candidatos à Bola de ouro da presente edição 2023 caso marque mais dois golos na próxima sexta-feira, 2 de Fevereiro, quando os Palancas Negras defrontarem para os quartos-de-final a Nigéria. Dala conta ainda com uma assistência.

Na sua passagem a Portugal, pela equipa B e A do Sporting CP e Rio Ave, Gelson Dala, realizou 117 jogos, marcou 38 golos e fez 13 assistências. Actualmente destaca-se ao serviço do Al-Wakrah do Qatar.

Geraldo José Letras