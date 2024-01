EMPOSSADO NOVO LÍDER DA IURD

O bispo Alberto Segunda foi eleito Presbítero Geral da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola com 42.819 votos dos fiéis em todo o país.

Quatro anos depois de instabilidade interna, os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) foram chamados em Assembleia Geral Universal durante dois dias em todo o país para confirmar através da expressão de votos depositados nas urnas a indicação de Alberto Segunda como representante legal da organização religiosa em Angola, com 42.819 votos a favor.

Para o Pastor Noé Mateus que a semelhança de várias entidades religiosas e órgãos do Estado, foi convidado a observar a Assembleia Geral Universal para que os fiéis manifestassem a confirmação do voto de confiança ao bispo Alberto Segunda a fim de dirigir os destinos da IURD em Angola foi “um momento significativo que testemunha a unidade renovada na IURD, consolidando-a como uma entidade coesa”.

“Acabo de sair da Assembleia Geral da Igreja Universal, aonde fui convidado a estar como Observador externo em representação da ANASO. um acto de extrema importância para a estabilidade da IURD e do corpo de Cristo como tal. Acabo de sair satisfeito pelo que vi. Uma organização impecável e um processo extremamente transparente que elegerá o novo líder da igreja Universal de Angola. O povo da igreja, afluiu em massa, para demostrar o interesse que têm de ultrapassar de uma vez por todas toda a divisão que havia entre os irmãos. Como observador levo comigo as melhores práticas e parabenizo a igreja UNIVERSAL e todos os seus membros, pelo esforço empreendido para que esse passo fosse realmente dado. Agradeço em nome da direcção da ANASO, também a igreja pela recepção excepcional de todos os observadores, da sociedade civil, instituições religiosas e estatal para assegurarem a maior transparência do processo. Após o nosso trabalho, recebi uma Bíblia de Presente das mãos de um dos candidatos, o bispo bispo Alberto Segunda. Amanhã (Domingos) será apresentado o novo Líder da Igreja Universal do Reino de Deus”, disse.

O acto de investidura do bispo Alberto Segunda aconteceu neste Domingo, 14 de Janeiro, na Arena de Talatona, província de Luanda.

E em todo o país, os fiéis que esperam do Presbítero uma liderança “comprometida e inspiradora” dirigiram-se em todo o país aos templos da igreja para orar pelos membros e líderes que guiarão a organização religiosa sob orientação do Bispo Alberto Segunda.

Geraldo José Letras