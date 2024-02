DETIDO MARGINAL QUE ASSALTAVA AGENTES DA POLÍCIA

João Cristóvão Beatriz, marginal que, além de outros crimes, se dedicava a assaltos à mão armada contra agentes dos órgãos de defesa e segurança, bem como contra os munícipes do Kuito, acabou detido nesta terça-feira, 6 de Fevereiro, por efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié.

A detenção do marginal descrito como altamente perigoso, efectivou-se na rua Capitão Diogo Cão, por operacionais do SIC em resposta a denúncia de populares quando realizava em plena luz do dia mais um assalto com recurso a arma de fogo do tipo pistola de 9 mm, marca Jericho contendo 10 munições.

Quando submetido a processos de interrogatório, o marginal de 26 anos, João Cristóvão Beatriz, confessou que “o meio bélico usado conseguiu-o fruto de uma acção ilícita contra um agente afecto ao Ministério do Interior”.

Ao Folha 8, o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC na província do Bié, Simão Lucas Londaca, adiantou ainda que “com a detenção do marginal foi possível esclarecer dois crimes de roubos de viaturas de agentes dos órgãos de defesa e segurança”.

“Diligências ainda prosseguem para o esclarecimento de outros casos pendentes”, assegurou Simão Lucas Londaca ao anunciar que nos próximos dias, o marginal será presente ao Ministério Público e ao Juiz de Garantias para “ulteriores procedimentos processuais”.

Geraldo José Letras