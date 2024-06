CIMENFORT ANUNCIA DOIS NOVOS CIMENTOS

A Cimenfort, uma das maiores “players” no sector de fabricação de cimento em Angola, anuncia o lançamento de dois novos produtos inovadores durante a próxima semana: o cimento Super Kanawa 42,5R e o cimento Kanawa Industrial 52,5N.

Estes lançamentos destacam-se pela alta qualidade e que vem acrescentar ao seu catálogo de produtos de modo a atender às exigências do mercado angolano.

O Super Kanawa 42,5R é um cimento versátil, com excelente trabalhabilidade, desempenho superior em resistências mecânicas e secagem rápida. Este produto é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo: betões para pavimentos, bases e camadas de desgaste rodoviárias; betões projectados, leves e de regularização; pré-fabricados de ligeira e grande rotatividade, além de betões prontos ou fabricados em obra.

Especialmente formulado pela Cimenfort, o Super Kanawa garante a melhor performance em betões e argamassas, sendo perfeito para betões estruturais em obras de grandes exigências.

Já o cimento Kanawa Industrial 52,5N é composto por Clínquer Portland, calcário calcítico, gesso e pode incluir escória de alto-forno. Este produto é notável pela sua extraordinária performance e secagem super rápida, sendo ideal para a fabricação de betões de elevado desempenho, tanto armado quanto pré-esforçado.

As suas principais aplicações incluem betões processados em fábrica ou fabricados em obra, de elevada resistência inicial e final, betões pré-esforçados a idades iniciais, cimento-cola, e pré-fabricados que necessitam de alta rotatividade de moldes. O cimento Kanawa Industrial é a escolha ideal para situações que exigem elevadas resistências iniciais.

Com o lançamento destes novos cimentos, a Cimenfort, fundada em 2011 e sediada na Catumbela, Benguela, reafirma o seu compromisso com a inovação e a qualidade, oferecendo produtos que atendem às mais altas exigências do sector da construção em Angola.