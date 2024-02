BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO FINANCIA A RDCONGO

O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprovou, em Abidjan, um Mecanismo de Garantia para o Financiamento do Comércio no valor de sete milhões de dólares a favor do Access Bank RD Congo.

Este Mecanismo permitirá ao Banco Africano de Desenvolvimento fornecer até 100% de garantia aos bancos confirmadores sobre o risco de não pagamento resultante da confirmação de cartas de crédito e outros instrumentos financeiros comerciais semelhantes emitidos pelo Access Bank RD Congo em benefício de pequenas e médias empresas (PME) e empresas locais.

Além disso, apoiará não só as importações de bens essenciais e de vários factores de produção em sectores-chave da economia, como a saúde e a agricultura, mas também o comércio, no valor de 40 milhões de dólares, durante os próximos três anos.

“Trata-se de um mecanismo que ajudará a melhorar a oferta de serviços de financiamento do comércio, fornecendo garantias essenciais para a confirmação de cartas de crédito emitidas em nome das PME, os clientes alvo do Access Bank RDCongo”, afirmou Lamin Drammeh, director da Divisão de Financiamento do Comércio do Banco Africano de Desenvolvimento.

“O Access Bank sempre apostou no desenvolvimento económico das comunidades que servimos”, afirmou Arinze K. Osuachala, director Executivo do Access Bank RD Congo: “O nosso principal objectivo é compreender e responder às necessidades reais da população congolesa, a fim de apoiar o crescimento económico da RDCongo. Estamos muito satisfeitos por dar este passo, uma vez que o Mecanismo demonstra o empenho do Access Bank RD Congo e do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento na promoção do comércio em África”.