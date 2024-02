EKITI APOSTA FORTE NO FUTURO

No coração do Estado de Ekiti, na Nigéria, está a tomar forma uma iniciativa inovadora – a Zona de Conhecimento de Ekiti (EKZ), um passo arrojado para transformar a região num centro de inovação digital e de economia do conhecimento.

O Banco Africano de Desenvolvimento comprometeu-se a conceder um empréstimo de 80 milhões de dólares para este projecto pioneiro de zona económica especial liderado pelo Estado, concebido para promover ligações entre educadores, investigadores, inovadores, empresários e indústrias, tudo num único local.

Mais do que um simples projecto, a EKZ promete ser um local onde as ideias convergem, a criatividade prospera e os sonhos materializam-se. O Governo do Estado de Ekiti está a comprometer-se a disponibilizar 14,8 milhões de dólares em fundos de contrapartida para complementar o financiamento do Banco para o projecto de 94,8 milhões de dólares.

Em Abril de 2023, o Governo Federal da Nigéria conferiu o estatuto de “zona franca” ao projecto ao abrigo da Lei da Autoridade das Zonas de Processamento de Exportação da Nigéria (NEPZA). Esta designação abre uma infinidade de incentivos para os investidores privados, incluindo terrenos isentos de aluguer, isenções fiscais e de direitos de importação e exportação, fomentando um ambiente propício ao investimento e à inovação.

Abrangendo 40 hectares de terreno, a EKZ visa catalisar o empreendedorismo digital, prometendo gerar 26 mil postos de trabalho e injectar anualmente 14 milhões de dólares na economia, após a sua conclusão.

O projecto implica o desenvolvimento de infra-estruturas de classe mundial, criando um parque tecnológico verde de 20 hectares e fornecendo estradas, electricidade, abastecimento de água e instalações de tratamento de águas residuais. O projecto também investirá nas pessoas, em especial nos jovens. Com planos para proporcionar formação em tecnologias da informação e da comunicação a mais de 19 mil jovens em Ekiti e nos estados vizinhos, a EKZ está a lançar as bases para os futuros empresários e líderes empresariais.

A EKZ procura atrair empresas, incluindo startups, empresas de subcontratação de processos empresariais, empresas de fabrico e produção, institutos de investigação e operações de back-office de empresas, para se instalarem na Zona. Um programa de incubadoras apoiará startups promissoras através de financiamento antes do início da actividade a ser fornecido pelo Fundo de Inovação Ekiti. O projecto atrairá investidores-âncora do sector privado para formar um veículo para fins especiais que permita a vários investidores reunir financiamento e gerir as operações da Zona.

Mas o que distingue a EKZ não é apenas o desenvolvimento, mas a inovação – aproveitando a vantagem competitiva do Estado de Ekiti e a presença de cinco instituições superiores no Quadrilátero da Educação de Ekiti. O Estado de Ekiti alberga a Universidade Federal de Oye Ekiti, a Universidade Estatal de Ekiti, a Universidade de Educação, Ciência e Tecnologia Bamidele Olumilua, a Universidade Afe Babalola e o Politécnico Federal, para além de mais de 30 universidades nos Estados vizinhos de Kwara, Kogi, Ondo e Osun, que proporcionam uma vasta reserva de talentos.

A EKZ está em sintonia com a estratégia do Banco para a criação de empregos para os jovens em África, que procura promover ligações entre o meio académico e a indústria, para fomentar os talentos empresariais e desenvolver uma mão-de-obra qualificada que corresponda às necessidades dos empregadores.

O ex-governador do Estado de Ekiti e ex-Presidente do Fórum de Governadores da Nigéria, Kayode Fayemi, afirmou: “É emocionante ver que os nossos esforços, que começaram há alguns anos durante o meu mandato para estabelecer Ekiti como a economia do conhecimento da Nigéria e o destino preferido para a inovação, tecnologia, inteligência artificial, ciência e iniciativas digitais, estão a começar a dar frutos”.

À medida que a EKZ ganha forma, é um testemunho do poder da colaboração, da inovação e da previsão. “É um farol de esperança para os jovens, um testemunho do nosso empenho em promover a inovação, a criação de emprego e o crescimento económico sustentável; é um compromisso com um futuro melhor para o nosso Estado e para a Nigéria”, afirma o Governador do Estado de Ekiti, Biodun Oyebanji.