AMEAÇAS À SEGURANÇA GLOBAL DECORRENTES DO ENVIO DE TROPAS  PELA COREIA DO NORTE

Há décadas que a Coreia do Norte ameaça a ordem de segurança no Nordeste Asiático com o desenvolvimento ilegal de armas nucleares. Também forneceu armas à Rússia, que invadiu a Ucrânia, e recentemente começou a intervir directamente na guerra, enviando forças especiais. Estes desvios da Coreia do Norte não só agravam a ameaça na Europa, como também podem levar a um aumento da tensão no Nordeste Asiático. Existem várias justificações e necessidades para que o Nordeste Asiático e a comunidade internacional, que espera manter a paz, travem o envio de tropas da Coreia do Norte e a solidariedade ilegal entre a Coreia do Norte e a Rússia.

Por Park Yong-han (*)

No início de Outubro, descobriu-se que as forças especiais norte-coreanas tinham começado a deslocar-se para ajudar a Rússia a participar na guerra na Ucrânia.

No dia 18 de Outubro, o Serviço Nacional de Informações do governo sul-coreano apresentou várias provas de que as tropas norte-coreanas tinham começado a preparar-se para a mobilização.

Poucos dias depois, o Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, também afirmou, a 23 de Outubro, que havia provas de que as tropas norte-coreanas estavam na Rússia.

No dia seguinte, a 24, a União Europeia criticou o envio de tropas norte-coreanas como uma violação do direito internacional e um acto de hostilidade que teria graves consequências.

No mesmo dia, as Nações Unidas também manifestaram a sua oposição a forças militares adicionais na Ucrânia.

O nível de envolvimento da Coreia do Norte na guerra não para de aumentar.

A Coreia do Norte está simplesmente a fornecer armas à Rússia. No início de Agosto, dezenas de oficiais e funcionários militares norte-coreanos apareceram no campo de batalha na Ucrânia. Visitaram o local de lançamento do míssil KN-23 que a Coreia do Norte forneceu à Rússia. Para além disso, a possibilidade e as preocupações relativas ao envio de tropas têm sido levantadas de várias formas à medida que as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia se aprofundam.

Em Junho passado, a Coreia do Norte e a Rússia reuniram-se em Pyongyang: Realizaram uma cimeira e assinaram um tratado de parceria estratégica. Nessa altura, o artigo 4º do tratado previa a base para o apoio militar em resposta a actos mútuos de agressão armada.

A Coreia do Norte divulgou, através dos seus meios de comunicação social estatais, que Kim Jong-un tinha participado num treino de guerra especial em Setembro. Presume-se que Kim Jong-un tenha efectuado uma inspeção quando a Coreia do Norte começou a preparar seriamente o envio de tropas. Em Agosto, a Ucrânia atacou Kursk, no continente russo, criando condições desfavoráveis para a Rússia. É neste contexto que se presume que a Rússia, num estado de desespero, solicitou o apoio de tropas à Coreia do Norte. Até à data, a Coreia do Norte tem apoiado a invasão ilegal da Rússia, fornecendo-lhe várias armas, incluindo munições. No entanto, ao enviar tropas e participar directamente, o nível do efeito de cascata também mudará. Poderá também ter um impacto directo na segurança do Nordeste Asiático.

Christopher Clarke, professor de história na Universidade de Cambridge, salientou que “nessa altura, havia uma atmosfera generalizada de desconfiança mútua na Europa, e os protagonistas de 1914 eram sonâmbulos que, com os olhos bem abertos, não conseguiam ver, estavam presos num sonho e não se aperceberam da verdadeira natureza do horror que estavam prestes a desencadear no mundo”. Esta é a interpretação de que os países europeus, que se orgulhavam de ser civilizados, não se mantiveram alerta e pensaram “certamente que não”, o que levou a uma série de conflitos em todo o mundo, que acabaram por se transformar numa guerra mundial.

Por conseguinte, ainda hoje, podemos fazer uma análise razoável e tirar a lição de que o conflito local que começou na Ucrânia pode transformar-se numa guerra mundial a qualquer momento. Após a eclosão da guerra ucraniana, há conflitos em curso no Médio Oriente e persistem preocupações de que possam ocorrer simultaneamente conflitos militares em Taiwan. Deste modo, estamos já a alguns passos de uma guerra mundial.

É neste contexto que o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, sublinhou, no dia 3 de Novembro, que o envio de tropas norte-coreanas poderia constituir uma “escalada muito perigosa” e que devem ser tomadas todas as medidas para evitar a internacionalização do conflito.

A cooperação entre a Coreia do Norte e a Rússia pode formar e solidificar uma estrutura de confronto entre a Coreia do Norte, a China, a Rússia, a Coreia do Sul, os EUA e o Japão. Esta é uma estratégia pretendida pela Coreia do Norte. Isto porque, em última análise, pode funcionar em benefício do vulnerável regime de Kim Jong-un e do sistema norte-coreano.

A confrontação entre os campos aumenta o valor da Coreia do Norte para a China e a Rússia e encoraja-os a apoiar a continuação do regime e do sistema.



Em particular, o apoio da Rússia à Coreia do Norte pode levar ao estreitamento dos laços entre a Coreia do Norte e a Rússia e dificultar os esforços para enfraquecer as sanções contra a Coreia do Norte e desnuclearizar a Coreia do Norte. O avanço do armamento nuclear da Coreia do Norte é, em última análise, preocupante porque pode levar o regime de Kim Jong-un e o sistema norte-coreano a fazer escolhas erradas, como provocações militares, ou a criar condições favoráveis.

Por conseguinte, temos de reprimir os erros de cálculo da Coreia do Norte, reforçar a cooperação multilateral e a solidariedade com os aliados e reduzir o efeito da projeção militar da Coreia do Norte na guerra.

A comunidade internacional deve trabalhar urgentemente para pôr termo à cooperação entre a Coreia do Norte e a Rússia. Em última análise, devem ser envidados esforços para pôr termo à guerra na Ucrânia o mais rapidamente possível, na direção certa. A intervenção da Coreia do Norte prolongará a guerra e a continuação da guerra desencadeará a cooperação entre a Coreia do Norte e a Rússia. É necessário envidar esforços para quebrar este ciclo vicioso de maus negócios.

(*) Investigador Sénior, Instituto Coreano de Análises de Defesa