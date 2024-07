AINDA MAIS DEPENDÊNCIA DO PETRÓLEO

Numa tentativa de sustentar a produção de petróleo acima de 1 milhão de barris por dia para além de 2027, Angola introduziu uma série de medidas a montante para melhorar os termos fiscais, atrair investimento e acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas.

A medida, do ponto de vista oficial, deve fortalecer significativamente o mercado de “upstream” (a montante) do país e consolidar a sua posição como um participante-chave na indústria global de petróleo.

O fornecedor global de dados e análises Wood Mackenzie liderará um seminário durante a pré-conferência Angola Oil & Gas (AOG) 2024 – que terá lugar antes do evento principal no dia 1 de Outubro. O encontro explorará a Sustentação do Investimento a Montante e da Atractividade Fiscal de Angola e oferecerá informações sobre as reformas financeiras e regulamentares.

Liderada pelo Director de Investigação da Wood Mackenzie, Ian Thom, a sessão irá explorar as tendências de investimento em Angola, lançando assim as bases para a discussão e negócios durante a conferência principal.

A AOG é o maior evento de petróleo e gás em Angola. Realizado com o total apoio do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás; da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis; da Câmara Africana de Energia; e do Instituto Regulador de Derivados do Petróleo, o evento é uma plataforma para celebrar acordos e promover a indústria de petróleo e gás de Angola.

Ao longo dos anos, Angola adoptou uma abordagem dupla para atrair investimentos em petróleo e gás a montante. Por um lado, o país priorizou oferecer acesso regular a oportunidades de bloqueio para que as empresas possam investir em activos estratégicos com mais facilidade.

Por outro lado, a reforma e revisão fiscal garante que os operadores tenham acesso a condições competitivas, enquanto a criação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) em 2019 simplificou os processos industriais e aumentou a transparência geral. Estas medidas incentivaram o investimento em Angola e o país espera agora um pipeline de investimento de 60 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos.

O lançamento de uma rodada de licenciamento de seis anos em 2019 pela ANPG mostrou uma abordagem inovadora para o envolvimento do COI e, como resultado, mais de 27 blocos foram concedidos entre 2019 e 2023. Uma licitação de 12 blocos – concluída em Janeiro de 2024 – garantiu 53 licitações, destacando o nível de interesse nos activos angolanos. A próxima ronda de licenciamento de Angola oferecerá dez blocos nas bacias do Kwanza e Benguela e será lançado no primeiro trimestre de 2025.

Além das licitações, o programa de oferta permanente do país concede acesso sem a necessidade de uma estrutura tradicional de licenciamento. Actualmente, 11 blocos estão disponíveis em oferta permanente, incluindo três na bacia do Baixo Congo; três na bacia do Kwanza; e cinco nas bacias do Namibe e Benguela. O país também abriu seus primeiros campos marginais para exploração, com cinco blocos.

À medida que Angola se esforça para mitigar os declínios nos campos petrolíferos maduros, o workshop da Wood Mackenzie durante o programa de pré-conferência AOG 2024 irá aprofundar as implicações que a reforma fiscal pode ter na atracção de investimentos em projectos de petróleo e gás. A sessão abordará a atractividade do mercado angolano, cobrindo tópicos estratégicos, como avaliação fiscal e benchmarking (avaliação comparativa) a montante, bem como tendências e perspectivas de investimento. Ao examinar os grandes projectos existentes, a sessão mergulhará em estratégias para aumentar a competitividade fiscal para desenvolvimentos futuros.

A sessão será benéfica para os tomadores de decisão de nível sénior dentro do governo; reguladores; empresas de petróleo e gás; bem como instituições financeiras. Os participantes aprenderão sobre as tendências de investimento a montante – tanto em Angola como em toda a África – e como o país pode manter a sua atractividade para o capital estrangeiro e a participação do COI.

Além disso, serão fornecidas informações sobre como a indústria pode trabalhar em conjunto para sustentar a produção de petróleo, em linha com o tema AOG 2024 de Impulsionar a Exploração e o Desenvolvimento para o Aumento da Produção em Angola.