CÓLERA JÁ MATOU 180 PESSOAS NO REINO DO MPLA

A cólera em Angola provocou a morte de 180 pessoas desde 7 de Janeiro, quando foi declarado o surto, atingindo já 4.914 casos em 12 províncias, com o Uíge a juntar-se à lista das regiões afectadas.

Segundo o Ministério da Saúde, foram notificados no fim-de-semana mais 197 casos (92 no sábado e 105 no domingo), tendo sido reportados doentes no Uíge pela primeira vez.

Foram também identificados casos em Luanda, Bengo, Icolo e Bengo, Malanje, Cabinda, Huíla, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Cunene e Zaire.

Ocorreram 14 mortes nas últimas 48 horas (oito no sábado e seis no domingo).

Desde o início do surto verificaram-se 180 óbitos, dos quais 84 na província de Luanda, 71 na província do Bengo, 19 na do Icolo e Bengo, três na de Malanje, dois na do Cuanza Sul e um na de Cabinda.

O grupo etário mais afectado é o dos 2 aos 5 anos, com 755 casos e 28 óbitos, seguido do grupo dos 10 aos 14 anos, com 614 casos e 12 óbitos.

A cólera é uma doença infecciosa associada a más condições de higiene e deficiente abastecimento de água e saneamento.