QUEDA DE 20% NAS RECEITAS PETROLÍFERAS

Angola produziu 34,8 milhões de barris de petróleo em Junho e arrecadou, neste período, 714,38 mil milhões de kwanzas (751 milhões de euros), uma redução de 20% comparativamente ao mês anterior, segundo dados oficiais.

De acordo com dados do Departamento de Estatística de Finanças Públicas do Ministério das Finanças de Angola, o barril de petróleo em Junho foi comercializado no valor de 81,30 dólares contra os 87,69 dólares do mês anterior.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) de Angola, concessionária nacional, a produção petrolífera para o mês de Junho foi de 34.869.388 barris, correspondendo a uma média diária de 1,162 milhões de barris contra 1,121 milhões previstos.

As receitas da concessionária reduziram-se em 26,15% para 491,13 mil milhões de kwanzas, enquanto os Impostos sobre a Produção de Petróleo recuaram 22,54% para 27,46 mil milhões de kwanzas.

Estiveram em actividade 12 unidades de sondagem e foram realizados trabalhos em 32 poços petrolíferos em Junho.

A produção de gás associado durante o mesmo período foi de 82,965 milhões de pés cúbicos, correspondendo a uma média diária de 2.765 milhões de pés, a maioria disponibilizados para a fábrica Angola LNG (gás natural liquefeito), refere a ANPG.

Durante o mês, a Fábrica de ALNG produziu 3 891 980 barris de óleo equivalente (BOE) contra 3 068 466 barris de óleo equivalente (BOE), previsto, o que representa um aumento de 27%, correspondendo a média diária de 129 733 barris de óleo equivalente por dia (BOEPD), sendo a produção de LNG de 105 099 BOEPD, Propano de 11 179 BOEPD, Butano de 7 836 BOEPD e Condensados de 5 619 BOEPD.

No mesmo período a produção de gás associado da Associação de Cabinda foi de 1 163 MMSCFD permitindo extrair 362 011 barris de LPG correspondendo a média diária de 12 067 barris, repartido pela produção de Propano de 6 954 barris e Butano de 4 739 barris.

Contudo, a produção de petróleo e LPG foi de 35 709 524 BOE correspondente a média diária de 1 190 317 barris de óleo equivalente e a eficiência operacional das instalações foi de 91,38% contra 91% inicialmente previsto.

Para o período em análise, os levantamentos de Angola foram de 33 964 032 barris correspondendo a média de 1 132 134 barris de petróleo por dia (BOPD) contra 1 123 333 BOPD previsto, sendo que a Concessionária efectuou o levantamento de 8 909 467 barris, correspondente a 26% do total dos levantamentos.

Adicionalmente, estiveram em actividade doze (12) unidades de sondagem, sendo sete (7) navios sonda (Sonadril West Gemini, Sonangol Libongos, Valaris DS-09, Sonangol Quenguela, Transocean Skyros, Saipem 12000 e DS7), uma (1) Sonda Jack Up Shelf Drilling Tenacious, um (1) Tender SKD Jaya, uma (1) Tension Leg Platform TLP-A, uma (1) sonda em terra FALCON HP-1000 e uma (1) LWIV. Foram realizados trabalhos em trinta e dois (32) poços, sendo oito (8) operações de intervenções, vinte e três (23) operações de perfuração/completação e um (1) de abandono, perfazendo um total de perfuração de 12 509 metros. Foram concluídas seis (6) intervenções em poços produtores.