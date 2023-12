Venda de petróleo de Angola a Espanha duplicou para 548 mil toneladas em Outubro

A Espanha duplicou em Outubro as importações de petróleo de Angola, para o valor mais alto desde Agosto de 2018, numa lista de fornecedores liderada pelo quarto mês consecutivo pelo Brasil, segundo os dados oficiais.

De acordo com os dados oficiais do regulador energético espanhol, o CORES, citados pela agência de informação financeira Bloomberg, as importações de petróleo de Angola duplicaram em Outubro, face ao período homólogo de 2022, para 548 mil toneladas, com o Brasil a manter-se como o principal fornecedor de Espanha pelo quarto mês consecutivo, superando os Estados Unidos da América.

Em Outubro, depois do Brasil, os maiores fornecedores de petróleo a Espanha foram os Estados Unidos, Angola e Nigéria, com o total de importações de crude a aumentar 11,3% para 5,3 milhões de toneladas.

A Bloomberg nota que a apetência pelo petróleo africano tem aumentado desde o ano passado, no seguimento da invasão da Ucrânia pela Rússia e das consequentes sanções impostas pela União Europeia à Rússia.

O CORES é uma empresa pública não lucrativa que opera sob tutela do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, de acordo com a informação disponível no site.

Lusa