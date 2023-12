UM OLHAR À BALANÇA DE PAGAMENTOS

Neste artigo tratamos apenas da conta corrente, essa conta inclui as exportações e importações de bens e serviços, assim como as transferências de rendimentos. Na segunda parte iremos abordar detalhadamente as importações e na terceira, o tema será a posição do investimento internacional líquido, os activos – investimento angolano no exterior; os passivos – o investimento estrangeiro em Angola; assim como os saldos da Balança de Pagamentos – isolando os activos monetários e as reservas.

Por Bernardo Vaz (*)

A Balança de Pagamentos é um registo sistemático das transacções económicas internacionais de um país. É frequentemente dividir-se em conta corrente e conta de capital (aqui referida como conta financeira), e abrange exportações, importações, transferências unilaterais e investimentos de capital angolano no estrangeiro e de estrangeiros em Angola.

A Balança de Pagamentos fornece informações sobre a saúde económica, a competitividade e a estabilidade financeira de uma nação, sendo vital para compreender a posição global de um país e suas interacções económicas com o resto do mundo. Um superavit comercial (balança de bens e serviços) indica que o país exporta mais do que importa, enquanto um deficit sugere o oposto.

A comparação é feita com o período homólogo (3.º Trimestre de 2022) e o valor acumulado ao 3.º Trimestre nos 2 anos.

Na tabela 1, observa-se que a melhoria geral da conta-corrente a que se assistiu durante os 3 primeiros trimestres de 2022 colapsou no 4.º Trimestre e manteve-se próximo daquele patamar durante os dois primeiros trimestres de 2023. No 3.º Trimestre, sobe significativamente, aproximando-se dos valores que dominaram a série em 2022, mas fica 16% abaixo do valor registado no mesmo período de 2022 e, em termos acumulados, decresce 73%.

Este decréscimo é resultante da redução da conta de bens e serviços, que cai 17% em termos homólogos e 49% em valores acumulados, mas o 3.º Trimestre de 2023 interrompe a trajectória de queda iniciada no 4.º Trimestre de 2022. Aguardemos se o final de 2023 confirma essa tendência.

A variação negativa da conta de bens e serviços resulta da queda na balança de bens (-28% face ao período homólogo e -43% em termos acumulados). É também este comportamento da balança de bens que determina a variação da conta corrente.

A conta de serviços melhora o comportamento face ao 3.º Trimestre de 2022, com a redução de 47% do seu saldo negativo homólogo e de 28% face ao valor acumulado no mesmo período.

A conta de Transferências, também é negativa e melhora no 3.º Trimestre, quer em termos homólogos (-17%) quer em termos acumulados (-13%), com variações de cerca de 10% na conta de transferências de rendimentos primários (rendimento proveniente da utilização dos factores de produção: capital, trabalho e juros) e de perto de 75% na conta de rendimentos secundários (também conhecidos como invisíveis correntes). Note-se que a redução de um valor negativo representa uma melhoria.

Na tabela 2 podemos observar os fluxos da balança externa não-petrolífera cujo saldo é negativo ao longo de toda série, o que quer dizer que os estrangeiros, em termos relativos, não procuram o que é produzido em Angola, excepto os minerais, seja por razões de preços pouco competitivos, produção incipiente ou qualidade.

Para a construção deste quadro, usámos a definição de bens não-petrolíferos da Balança de Pagamentos, apresentação analítica, do BNA. No que diz respeito aos serviços, usámos o total de serviços prestados ao exterior subtraídos da aquisição de serviços ao exterior, excepto os serviços às petrolíferas, constantes da Balança de Pagamentos, apresentação padrão.

No 3.º Trimestre de 2023, relativamente ao período homólogo, houve uma melhoria (- 34%), assim como em termos acumulados (-12%). Note-se que os valores são negativos e que, consequentemente, a redução do seu valor absoluto representa uma melhoria.

Os bens e serviços não-petrolíferos exportados decrescem 21% e 22% face ao trimestre homólogo e ao valor acumulado de 2022, respectivamente, o que é muito negativo, dado que não só as exportações não-petrolíferas são exíguas, como decrescem continuamente ao longo da série, registando-se um mínimo da série no 2.º Trimestre de 2023, mas subindo ligeiramente no 3.º Trimestre.

As importações também decrescem 32% e 13%, face ao trimestre homólogo e ao valor acumulado de 2022, respectivamente. No 3º. Trimestre de 2023 regista-se um mínimo da série, o que, neste caso, é positivo.

A melhoria do saldo resulta de uma redução, em termos absolutos, maior nas importações do que nas exportações.

A cobertura das importações pelas exportações não-petrolíferas sobe de 11%, no 3.º Trimestre de 2022, para 13%, no 3.º Trimestre 2023. Note-se ainda que a trajectória ao longo dos trimestres de 2022 cai sucessivamente de 14%, no 1.º Trimestre de 2022, para 10%, no 4.º Trimestre, mostrando uma degradação contínua ao longo da série, mas recuperando, no 2º e 3.º Trimestre de 2023, para 11 e 13%, respectivamente. Em termos acumulados há uma degradação da cobertura de 12% para 11%.

No 3.º Trimestre de 2023, sem o sector petrolífero, teríamos sido obrigados a prescindir de cerca de 87% do que importámos! Em toda a série os valores são muito semelhantes, o que significa que, sem o petróleo, não teria sido possível importar cerca de 90% do que importámos até agora.

Na tabela 3 estão apresentadas, de forma resumida, as exportações totais que decrescem 25% face ao trimestre homólogo (32% face ao valor acumulado de 2022) de 13 para 10 mil milhões de USD, com uma total dependência das exportações petrolíferas, que se reduzem 26% e 33%, respectivamente. Repare que o valor da variação total das exportações é semelhante aos valores da variação petrolífera.

Também se pode observar que esse sector pesa 94% das exportações de todos os bens e serviços; se adicionarmos o diamantífero, a cifra passa para 98%. Esses números são esclarecedores sobre o que toca à diversificação das exportações, em particular, e da economia, em geral!

(*) Cinvestec.com