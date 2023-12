MOTOQUEIROS FESTEJAM DETENÇÃO DO GATUNO DE MOTAS

Já está detido desde segunda-feira, José Lumbungululo, mais conhecido por X.P., que munido de uma arma de fogo do tipo AKM assaltava e roubava motorizadas dos moto-taxistas do município do Andulo, província do Bié.

Fruto de uma denúncia feita pelos populares que se viam agastados com os sucessivos assaltos contra os moto-taxistas e roubo dos seus meios, os efectivos do Serviço de Investigação Criminal na província do Bié (SIC), levaram para a cadeia X.P., na segunda-feira, 18 de Dezembro.

Descrito como altamente perigoso pelo soba da aldeia Kanduvene que dista aproximadamente 18 Km da sede municipal do Andulo, X.P. “não dava descanso a ninguém. Todos os dias era só choros e lamentações”.

Filho de Izequiel Lourenço Kaquengo e Madalena Vihemba, o meliante de 25 anos, foi igualmente detido com a sua arma de fogo do tipo AKM e munições em número não especificado pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na província.

Simão Londaca disse ao Folha 8 que a detenção do meliante que se dedicava a assaltos e roubo de motorizadas à mão armada faz parte da Operação Okuliandja levada a cabo no âmbito de “uma quadra festiva segura para a população”.

De acordo com o Segundo Comandante da Polícia Nacional de Angola, aquando da sua recente visita a província do Bié para um encontro com os comandantes dos municípios do Kuito, Kunhinga, Andulo e Nharea, “a criminalidade no município do Andulo está controlada, face as actuais estratégias de prevenção e combate a criminalidade nesta parcela do território nacional”, garantiu na ocasião o Subcomissário Clementino Epandi, que deixou orientações para a criação de estratégias que continuem a ajudar a garantir a Segurança Pública, prevenção e combate a criminalidade.

