O INFALÍVEL DOM DO GENERAL

A Agência Bancária Europeia (EBA) considera que algumas autoridades de supervisão da União Europeia não investigaram as implicações para o seu sector financeiro do escândalo de corrupção (cuja veracidade ainda está, em grande parte, por revelar) envolvendo a empresária angolana Isabel dos Santos, como deveriam ter feito. Recorde-se a tese da empresária: “Agenda política e vingança pessoal” do general João Lourenço e seus muchachos.

A EBA afirma num relatório publicado hoje que, em resultado destas falhas, “existe o risco” de que dinheiro obtido a partir de processos de corrupção associados à que foi considerada a mulher mais rica de África, filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, possa continuar a ser branqueado através do sector financeiro da União Europeia (UE).

A agência europeia generaliza quando deveria particularizar e não especifica quais as autoridades de supervisão que cumpriram e as que não cumpriram os procedimentos de investigação previstos, mas nota que mais de metade das autoridades competentes avaliaram a informação tornada pública em 2020 pelo Consórcio Internacional de Jornalistas (ditos) Investigativos (ICIJ) no dossier ‘Luanda Leaks’.

Por outro lado, várias instituições de supervisão identificaram mais tarde entidades que nem sequer foram explicitamente mencionadas no trabalho jornalístico de divulgação de investigações feitas por outros.

Outras, porém, “não tomaram qualquer medida” quando as fugas de cerca de 700.000 documentos foram publicadas, revelando uma teia de mais de 400 empresas de fachada, empresas em paraísos fiscais e favores políticos que beneficiaram a filha do antigo chefe de Estado angolano, bem outros altos dignitários do regime (caso do actual Presidente do MPLA) especialmente a partir de Junho de 2016, ano em que Isabel dos Santos foi colocada à frente da empresa petrolífera estatal Sonangol. Colocação que, aliás, mereceu o aplauso unânime dos membros do Governo angolano de então, como foi o caso do ministro João Lourenço.

A EBA, que foi mandatada em Julho de 2020 pelo Parlamento Europeu para conduzir uma investigação sobre o ‘Luanda Leaks’, observou também que nem todas as autoridades de supervisão bancária competentes tiraram partido dos canais de cooperação.

Ou seja, não houve troca de informações através dos instrumentos existentes para esse fim, a fim de se compreender e prevenir o risco de branqueamento de capitais e o financiamento de actividades terroristas.

A agência recorda que as suas directrizes estabelecem claramente a forma como estas autoridades devem identificar, avaliar e gerir estes riscos.

Segundo os meios de comunicação social associados à divulgação do referido dossier, enquanto Isabel dos Santos esteve ao leme da Sonangol, até à sua demissão no final de 2017, com o novo governo do Presidente João Lourenço, dezenas de milhões de dólares de fundos públicos angolanos foram transferidos para o estrangeiro.

“Agenda política e vingança pessoal”

Há um ano (Março de 2021) o jornal Financial Times escreveu que Isabel dos Santos alegava que João Lourenço deu ordens a procuradores, juízes e espiões angolanos para lançarem uma “campanha política” e acções judiciais para desmantelar o seu império, no âmbito de uma “agenda política e vingança pessoal”.

Por sua vez o Jornal de Negócios (de Portugal) que – segundo documentação apresentada por Isabel dos Santos à Justiça britânica, verifica-se a existência de uma espécie de “task force” a nível governamental montada para a atingir. Existem, de acordo com a empresária, gravações secretas captadas pelo grupo israelita Black Cube, fundado por antigos membros da Mossad, que registaram membros da elite política e empresarial do país, como Carlos Saturnino (Sonangol) ou familiares do ex-vice-presidente Manuel Vicente.

A alegação de “campanha política” inclui ainda a compra por parte da Sonangol da participação de 25% da brasileira Oi na Unitel e até o processo Luanda Leaks, que Isabel dos Santos garante que foi orquestrado pelos serviços secretos angolanos e depois apenas divulgado pelo hacker português Rui Pinto.

Em 11 de Janeiro de 2020, no artigo «“Fuga” em mala diplomática», o Folha 8 escreveu:

“Um consórcio de jornalismo de investigação revelou este domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de “Luanda Leaks”, que detalham alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, e que estarão na origem da fortuna da família.

Foi, dizem, a partir de uma fuga de informação. “Fuga de informação” é uma forma simplista de falar de um vasto dossier que, segundo revelou ao Folha 8 uma fonte que trabalhou para os dois poderes em Angola (Eduardo dos Santos e João Lourenço), “há cerca de um ano seguiu de Luanda para Lisboa na mala diplomática de um ministro português com a recomendação de que fosse entregue ao Expresso/SIC”.

Dossier elaborado, segundo outras fontes, por especialistas do núcleo duro do MPLA/João Lourenço, “tendo o general Hélder Fernando Pitta Groz, Procurador-Geral da República, desempenhado apenas um papel de figurante, de vendedor da cobertura jurídica em muitos documentos – muitos empolados, outros verdadeiros e outros forjados – que esse núcleo lhe diz para assinar, rubricar, dar cobertura”.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de “Investigação” (ICIJ), que integra vários órgãos de comunicação social, entre os quais os portugueses Expresso e a SIC, analisou, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos, que ajudam a reconstruir (de acordo com o que os documentos aconselham) o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.

Durante a investigação foram identificadas mais de 400 empresas (e respectivas subsidiárias) a que Isabel dos Santos esteve ligada – segundo os documentos convenientemente divulgados por essa oportuna “fuga” – nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.

As informações reveladas pela “fuga” (muitas carecendo de contraditório) detalham, por exemplo, um alegado esquema de ocultação supostamente montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal do MPLA Sonangol, que terá permitido desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para o Dubai.

Revelam ainda que, em menos de 24 horas, aproveitando o facto de as autoridades portuguesas estarem num merecido e prolongado sono, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal accionista, terá sido esvaziada e ficado com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária.

Os dados divulgados indicam quatro portugueses alegadamente envolvidos directamente nos esquemas financeiros: Paula Oliveira (administradora não-executiva da Nos e directora de uma empresa offshore no Dubai), Mário Leite da Silva (CEO da Fidequity, empresa com sede em Lisboa detida por Isabel dos Santos e o seu marido), o advogado Jorge Brito Pereira e Sarju Raikundalia (administrador financeiro da Sonangol).

A empresária Isabel dos Santos, a principal visada nos esquemas financeiros revelados no “Luanda Leaks”, afirmou que a investigação é baseada em “documentos e informações falsas”, num “ataque político” coordenado com o Governo angolano.

“As notícias do ICIJ baseiam-se em muitos documentos falsos e falsa informação, é um ataque político coordenado em coordenação com o `Governo Angolano` (sic). 715 mil documentos lidos? Quem acredita nisso?”, reagiu a empresária, em inglês, através da sua conta do Twitter.

Na verdade, tanto quanto o Folha 8 conseguiu apurar na altura, os jornalistas e auxiliares não tiveram necessidade de ler esses milhares de documentos. No caso do Expresso/SIC, o dossier (o tal que terá “viajado” em mala diplomática) “traria já uma síntese, comentada e anotada, com o que a Portugal mais interessaria divulgar”.

A filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos ataca também os media portugueses SIC e Expresso, que integram o consórcio de jornalistas que revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, entretanto já falecido.

Na conta do Twitter, onde escreveu vários “tweets”, afirma que a sua “fortuna” nasceu com o seu “carácter, inteligência, educação, capacidade de trabalho e perseverança” e acusa a SIC e o Expresso de “racismo” e “preconceito”, “fazendo recordar a era das “colónias” em que nenhum africano pode valer o mesmo que um “europeu”.

«Os `leaks` são autênticos? Quem sabe? Ninguém… estranho mesmo é ver a PGR [Procuradoria-Geral da República] de Angola a dar entrevistas à SIC-Expresso. Procurador-Geral de Angola a dar entrevistas… a canais portugueses!”, escreveu a empresária, numa dessas mensagens.

O Consórcio ICIJ recebeu fuga de informação das “autoridades angolanas“??!! Interessante ver o estado angolano a fazer leaks jornalistas e para SIC-Expresso e depois vir dizer que isto não é um ataque político?»

Num outro “tweet”, escreveu que “o povo de Portugal é amigo do povo de Angola e não podemos deixar que `alguns` interesses isolados `agitem` a amizade e respeito que conseguimos conquistar e construir juntos”.

Folha 8 com Lusa