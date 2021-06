Os cinco pilares do (meu) sucesso

Tal como afirmei nos artigos anteriores, Portugal é uma excelente opção de investimento imobiliário, também apresentei formas de investimento e como estas podem ser benéficas. A partir deste artigo vou mostrar como a forma de estar no imobiliário pode beneficiar o caminho de sucesso, quer a nível pessoal quer a nível profissional.

Por Por Bruno Araújo

Consultor Imobiliário

Vou realizar um micro-curso que espero que vá ajudar a todos… Este micro-curso baseia-se na minha experiência, pessoal e profissional, e hoje vou apresentar como cada pessoa pode realizar um “sistema” impulsionador do sucesso. Por isso, vou falar de um tema complicado. Hoje vou falar de mim… quem me conhece sabe que posso falar várias horas seguidas sobre muitos temas mas falar sobre mim é algo complexo.

Desporto… Fui jogador, treinador, árbitro e director de basquetebol num percurso com mais de 15 anos. Como jogador aprendi a ganhar mas também a perder, a estar em equipa; como treinador aprendi imenso sobre a liderança, a gestão de equipas, as estratégias, a formar campeões…; como árbitro aprendi que o conhecimento profundo das regras nos faz dominar uma matéria e sermos a referência e como director aprendi que todo o esforço das equipas está em íntima relação com a estratégia e organização do clube. Tive a honra de ensinar o básico a algumas referências de hoje em dia como o atleta André Bessa (do qual tenho imenso orgulho como atleta, pessoa e pai de família); tenho igual orgulho em todos os outros atletas que ao longo destes anos se revelaram excelentes pessoas, cidadãos responsáveis e profissionais de excelência nas suas várias áreas de trabalho.

Religião… Com uma educação católica aprendi desde bem cedo a importância da palavra serviço. Eu sou dos que serve e sente uma alegria imensa no servir os outros. Valorizar a pessoa em necessidade faz sentido no meu projecto de vida. Nesta área conheci imensas pessoas absolutamente fantásticas.

Saúde… A formação superior foi na área da saúde como técnico de saúde e trabalhei numa clínica de referência no centro do Porto (Portugal), naquilo que chamámos um emprego “certo” durante 17 anos, aí aprendi muito sobre as pessoas com necessidades. Sempre tentei que os utentes tivessem uma experiência positiva nos exames que eu realizei… Vi de tudo… a alegria com a confirmação de bons resultados, a superação de quem achava que não ia conseguir realizar o exame, a revolta de quem enfrentava doenças graves, cheguei a ter de actuar para salvar pessoas… senti a vitória e assisti à morte mesmo à minha frente.

A todos sempre tentei entregar o meu melhor…

Fiz muitas outras actividades, mas é nestas áreas (desporto, religião, saúde) que está a base da minha forma de estar no imobiliário… e é das experiências que tive nestas áreas que formei a base do meu sistema de “sucesso” e são cinco os pilares:

1º – Nunca deixar de aprender (em especial pelos livros). Como sempre fui um pouco autodidacta, o prazer em aprender sempre algo novo é algo natural, e consequentemente tive vontade de produzir novos conteúdos para as outras pessoas. A aposta na valorização das pessoas é um factor crítico da minha forma de ser. Como ainda sou do tempo em que se ia para a biblioteca aprender sobre os mais diversos assuntos, a internet estava ainda muito longe das pessoas, foi assim que aprendi como posso aprender coisas sozinho ou aprofundar o que outras pessoas me ensinam.

2º – Cuidar da amizade com todos os que surgem na nossa vida. Não quero personalizar ninguém pois poderia esquecer o nome de algum momentaneamente e isso seria grave mas é com orgulho que trago muitas amizades das pessoas com quem me cruzei durante a vida e com quem vou cruzando diariamente. Aprendo imenso com todas as pessoas e espero levar sempre algo positivo a todos.

3º – Estar atento às inovações. Novos programas, novas apps, novos equipamentos, novos serviços… o último que realizei foi o investimento na Nodalview que irá permitir ter imagens com melhor qualidade sem distorcer a realidade (as fotografias vão mostrar o que a casa realmente é) e permitirá realizarmos visitas virtuais (que são cada vez mais importantes em especial nesta fase de pandemia).

4º – Ter referências de sucesso – pessoalmente sigo quem considero ser um dos grandes mestres da actualidade, o Paulo de Vilhena. Sei que há “gigantes” nas mais diferentes actividades e seguirmos essas referências, saber o que defendem e como ultrapassaram os seus obstáculos é um auxílio enorme.

5º – Assumir uma ideia diferenciadora. No meu caso é o conceito de equipa multidisciplinar no imobiliário, conceito realizado na base de todo o sistema de saúde, ter uma equipa dos melhores profissionais a envolver o cliente e a fornecer-lhe toda a dedicação e auxílio possível. Quando um cliente entra em contacto comigo não o está a fazer a um indivíduo, mas sim a perguntar a uma equipa de elementos fantásticos, cada um especialista na sua área. Estamos presentes para tudo, cada um a trazer o melhor da sua capacidade em prol de servir bem o cliente…

Que cliente não quer um serviço assim?

E que profissional não quer pertencer a uma equipa com esta forma de trabalhar?

Recomendo que pensem, e escrevam numa lista, quais as experiências ou áreas que mais estão na génese da vossa satisfação… peguem nesse conhecimento e percebam como o poderão aplicar nas vossas actividades. É uma sugestão que pode fazer toda a diferença na vossa vida e na vida dos que vos rodeiam.

Quero agradecer a vossa paciência para me acompanharem, a atenção que dedicaram a estas linhas. Espero que possa ser positiva em algum aspecto para vocês e gostaria de pedir um último favor, enviem os vossos comentários, as críticas, sugestões. Se necessitarem de ajuda estou sempre disponível, sabem que me podem contactar, tenho dado e darei sempre uma resposta a todas as solicitações e não se esqueçam que o vosso sonho pode ser uma realidade.

www.brunoaraujo.pt | geral@brunoaraujo.pt