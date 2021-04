A UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) prevê lançar a 6 de Maio, dia Mundial da Língua Portuguesa, o livro “Literatura e Cultura em Tempos de Pandemia”. Esta obra resulta de um desafio lançado a escritores e agentes culturais de todos os países de Língua Oficial Portuguesa, para elaborarem um texto (em prosa ou poesia) a propósito da pandemia que está a afectar, de forma traumatizante todo o mundo e, de modo especialmente profundo, o sector cultural.

Este livro é assim o produto das contribuições de 75 autores, a quem a UCCLA “muito agradece”, desde laureados com o Prémio Camões (como Manuel Alegre, Mia Couto e Germano Almeida), a escritores que se começam a afirmar no domínio das letras. São cerca de 40 escritores e 35 escritoras, naturais dos países de língua oficial portuguesa, a que se juntam escritores da Galiza e Olivença/Espanha, Goa/Índia e Macau/China.

O livro conta com a apresentação do Secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e com um texto de investigação e contexto histórico sobre as pandemias no Mundo, de Rui Lourido. A obra será distribuída nas livrarias portuguesas com a chancela da Guerra e Paz Editores.

De entre as mensagens veiculadas pelos textos, agora em publicação, destaca-se a de esperança na capacidade de resistência à pandemia, como faz “o mais velho”, o decano dos poetas – Manuel Alegre, no poema que nos oferece:

“Lisboa ainda

Lisboa não tem beijos nem abraços

não tem risos nem esplanadas

não tem passos

nem raparigas e rapazes de mãos dadas

tem praças cheias de ninguém

ainda tem sol mas não tem

nem gaivota de Amália nem canoa

sem restaurantes sem bares nem cinemas

ainda é fado ainda é poemas

fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa

cidade aberta

ainda é Lisboa de Pessoa alegre e triste

e em cada rua deserta

ainda resiste.”