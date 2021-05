Cinco razões para investir, agora, em Portugal

Nos artigos anteriores falei sobre as relações comerciais entre Portugal e Angola, abordando os benefícios de investir em Portugal e afirmei que existem imensas oportunidade de negócios em vista ao sucesso. Referi que investir em Portugal pode não ser algo apenas no nível corporativo, isto é, das grandes empresas. Há oportunidades para famílias que queiram crescer num país da Europa com estabilidade social e política, um clima favorável e boa gastronomia.

Por Por Por Bruno Araújo

Consultor Imobiliário

Mas neste artigo, quero falar sobre onde pode investir e como pode investir em Portugal. Pode até parecer errado ou estranho o que vou dizer, mas o sector do imobiliário está num momento de transformação e ao contrário das especulações, este é o momento ideal para um investimento nesta área. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os centros históricos de Lisboa e Porto valorizaram 72% desde 2016. Isto significa que o valor do mercado imobiliário tem aumentado e, mesmo com a pandemia, os valores têm-se mantido elevados.

A pandemia fez a economia global sofrer um revés e existem agora inúmeras oportunidades de negócio. Muitos hotéis foram obrigados a fechar, assim como restaurantes, cafés, empresas e até casas particulares já foram colocados à venda ou entregues aos bancos por falta de condições para realizar o pagamento da prestação.

O que isto significa? Que existem novos imóveis no mercado que procuram um novo investidor.

Portugal tem imensos locais para investimentos imobiliários, quilómetros de praias, o festivo Minho, o Douro vinhateiro, as Beiras e as suas múltiplas opções, os montes alentejanos, a costa do Algarve, as fantásticas ilhas do arquipélago da Madeira e dos Açores e tantos outros locais que são procurados por turistas de todo o globo durante o ano inteiro.

O turismo está a voltar aos poucos ao normal e por isso o retorno está, praticamente, garantido. Com tudo isto, confirmam-se as possibilidades para investimento – hotéis, casas rurais e de praia para turismo, armazéns e fábricas, residências familiares e para estudantes, quintas para eventos, restaurantes, cafés/pastelarias… até lugares de estacionamento ou arrecadações têm procura.

A nível de casas particulares o investimento pode ser a dois níveis. Para arrendamento ou pode comprar, remodelar e vender com retorno do investimento. Caso seja investidor em Portugal, ao fim de 5 anos consegue a cidadania portuguesa.

Portugal tem 5 fatores atraentes para quem quer investir no imobiliário: sentimento de segurança, hospitalidade das gentes, clima agradável, oferta turística variada e baixos custos de vida em relação com os outros países europeus. Sempre que procurar investir em algum país deve certificar-se destes pontos. Um extra é o facto da localização macro-económica estratégica, caso pretenda também realizar exportações/importações por navio ou avião (isto se investir em negócios desta natureza) como o e-commerce ou outros.

Como já referi num artigo anterior, Angola em 2016 liderava a lista de compradores de casas em Portugal. Mesmo essa tendência tendo diminuído, não significa que seja uma aposta perdida. Apenas tornaram-se um pouco mais complicadas as movimentações de capitais, mas não são impossíveis, e o governo português criou planos de ajuda para quem investir em Portugal. Aliás, ainda a semana passada acompanhei bem de perto mais um negócio de um cliente angolano aqui na região de Paredes, no distrito do Porto.

Mas para tudo isto, deve precisar de ajuda. Decidir o melhor investimento, o melhor local, conhecer a zona e o ambiente, … E quem o melhor pode aconselhar é o Consultor imobiliário.

Escolha um consultor imobiliário de confiança (e não um vendedor de casas), que lhe ofereça garantias de credibilidade e que seja um especialista reconhecido, que lhe explique as qual a estratégia que vai adotar para conseguir os melhores investimentos. Procure na internet: redes sociais, websites, blogues e até fóruns, especialistas em imobiliário em Portugal para o ajudar.

Neste artigo elaborei um pequeno resumo do que foi o nosso primeiro contacto, estou muito agradecido pela recetividade, pelas visitas que realizaram no meu site, pelos contactos que já começaram a realizar… estarei sempre disponível e não deixarei ninguém sem resposta. Tem sido um início de caminhada muito interessante, mas vou abordar novas perspetivas e temas.

Como estou a criar uma equipa tenho-me deparado com o facto de que a minha visão, análise e método de trabalho são bastante diferentes dos meus colegas assim irei trazer nos próximos artigos uma espécie de mini-curso para quem está a iniciar a sua carreira profissional ligada ao imobiliário. Tenho a certeza que vão gostar, melhorar ainda mais os vossos resultados e teremos muitos temas interessantes para debater.

Não se esqueça de deixar a sua opinião e sugestões para estes temas e para os temas anteriores. Se necessitar de mais informações, ou até ver algum artigo publicado sobre um tema pode entrar em contacto comigo em www.brunoaraujo.pt.

geral@brunoaraujo.pt