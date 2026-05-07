OBRIGADO PRESIDENTE JOÃO LOURENÇO PELA FORÇA QUE NOS DEU!

Após dois mandatos como Presidente do governo angolano, marcados por promessas e projectos económicos, sociais e culturais maioritariamente não concretizados, seria ingrato não lhe prestar uma merecida homenagem. Decidimos, portanto, enviar-lhe esta mensagem através deste Jornal, que há muitos anos dá voz aos que não têm voz e que você, João Lourenço, claramente despreza pela sua linha editorial. Cito, o Folha 8.

Osvaldo Franque Buela (*)

Senhor Presidente João Lourenço, Em primeiro lugar, agradeço-lhe pelo Status Quo.

No crepúsculo do que se supunha ser a era da “Regeneração”, pareceu-me apropriado oferecer-lhe um agradecimento em particular obrigado por ter sabido, com notável coerência, evitar reformar Angola.

Não deixarei de destacar aqui as suas capacidades transcendentais na Arte da Imobilidade, pois, embora tenha prometido ser o homem do “milagre económico” e da luta sem tréguas contra a corrupção, conseguiu manter o navio exactamente onde estava ancorado, no porto da inércia crónica e da incompetência sem precedentes. Obrigado por provar que, apesar da retórica de mudança, os velhos hábitos do establishment continuaram a ser o alicerce imutável do seu governo.

Seria uma grande ingratidão da minha parte não reconhecer o seu papel como o mentor por detrás deste modelo de economia de resiliência ou desespero, alimentado pela dependência do petróleo. Sim, obrigado por preservar este vício do petróleo que nos torna tão vulneráveis, tão pobres, apesar da enormidade das nossas reservas deste recurso saqueado em Cabinda.

Graças à sua incompetência e à sua letargia, a diversificação económica manteve-se um conceito vago, típico das conferências de imprensa, protegendo assim os interesses daqueles que lucram com rendimentos não auferidos.

E se há uma área em que merece elogios é a do custo de vida: obrigado por permitir que a inflação testasse a resiliência sobre-humana do povo angolano. Ao não reformar as estruturas de preços e importações, o senhor transformou o cabaz alimentar de uma família comum num artigo de luxo, ao mesmo tempo que obrigava os angolanos a redobrar os seus esforços para aprender a arte de viver sem comer adequadamente.

Obrigado por ter tornado o custo de vida tão insuportável que ensinou as famílias angolanas a fazer milagres diários com o que não têm. A vossa incapacidade económica deu-nos uma força que nunca pensámos ter — que proeza!

Quanto ao sistema judicial com a sua geometria variável, nem vamos entrar nesse assunto, porque…agradecemos também a sua visão altamente selectiva da “luta contra a impunidade”. Ao visar precisamente certos círculos enquanto protegia novos aliados, o senhor conseguiu manter intacto o sistema de privilégios que afirmava estar a desmantelar. Obrigado por nos ter mostrado que a luta contra a corrupção era apenas uma remodelação de nomes dentro da família MPLA. Hoje sabemos que o sistema não mudou; apenas mudou de mãos.

“Mudar para que nada mude” parece ter sido o seu lema silencioso, é pura genialidade.

Dentro do MPLA, vocês continuam a não tolerar nem a diferença nem a pluralidade de candidaturas, pois isso contradiz a vossa visão da democracia. Ainda gosta de ter todos sob o vosso controlo, e azar de quem resistir, o seu sistema judicial, obediente a ordens superiores se encarregará disso. Esta é a arte dos canalhas sem lei que tanto prezam, e nenhum Papa mudará a vossa forma de lidar com os opositores internos ou externos.

Sob o seu comando, o medo deixou de ser um obstáculo e tornou-se um combustível, e obrigado por ter sido o catalisador que uniu vozes que antes não se falavam, mas que hoje partilham a mesma certeza: a de que o país é maior que o seu partido.

Obrigado por ter governado com leis de segurança e repressão em vez de diálogo. Ao bloquear o trabalho de associações como a IPAN, o senhor confirmou que, para o seu governo, um computador na mão de um jovem é uma ameaça maior do que a miséria nas ruas.

O senhor entrou na história com o título de “Exterminador” e sairá dela com o título de “Revelador”. Revelou as feridas de Angola, mas também a urgência da sua cura por que a história, tal como o povo, tem uma memória longa.

Em conclusão, Senhor Presidente, agradecemos que nos tenha lembrado que as verdadeiras reformas não surgem de decretos de cima para baixo, mas do desejo de romper com o passado, algo que claramente não quis incorporar. Graças ao senhor, Angola continua a ser um país de oportunidades perdidas, preso a um conforto que beneficia apenas uma minoria, enquanto a juventude continua a sonhar com uma vida melhor noutro lugar.

Por favor, aceite, Senhor Presidente, a nossa gratidão por esta lição de estabilidade no meio da estagnação.

Pelos oito anos de lições duras mas necessárias, o nosso muito obrigado.

(*) Escritor pan-africanista, refugiado político em França.

Visitado 386 times, 10 visitas hoje