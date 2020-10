O que promete, o MPLA cumpre! Quem foi que disse que o governo não faz nada? Então não está a “melhorar o que está bem e a corrigir o que está mal”? Nota: Imagem e opinião de um leitor e que só vinculam o seu autor ...

Não há censura Não há censura nos órgãos de comunicação social controlados pelo governo do MPLA. Eles publicam todas as mentiras e sofismas do Governo, do Bureau Político do Comité Central do MPLA, da Fundação Agostinho Neto e da ERCA. Só não podem ...

Contas mal feitas O presidente João Kalamidade agora diz que os dirigentes do MPLA, no tempo do “arquitecto da Paz”, roubaram dos cofres do Estado 24 mil milhões de dólares? Só? Então onde está o resto do dinheiro que desapareceu se só os ...

Estátuas a bom preço Nos Estados Unidos continuam a derrubar estátuas de personalidades que envergonham a história. A Fundação Agostinho Neto e o Comité Central do MPLA não estão interessados em importar essas estátuas para as inaugurar na Reipública da Angola do MPLA, substituindo ...