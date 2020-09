A Procuradoria-Geral da Reipública do MPLA congelou as contas bancárias e bens de Irene Neto, filha do fundador da guerra civil em Angola, por suspeita de corrupção, e o MPLA ainda não organizou um congresso para exigir o descongelamento das contas bancárias da filha do pai dos fuzilamentos do 27 de Maio?