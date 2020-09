As “óturidades” da Reipública da Angola do MPLA baixaram uma ordem superior para encerrar todos os templos da IURD (Igreja Universal do Reino do Dinheiro). E agora? Quem irá fazer os milagres encomendados pelo MPLA para “Angola crescer mais e dividir melhor, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal e fazer mais com menos dinheiro”?