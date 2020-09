Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA que sabe tudo e dá carinho e solidariedade aos familiares das zungueiras que a polícia do MPLA mata, já encontrou a solução para resolver os problemas da crise? Ou ainda estará a aprofundar os conhecimentos sobre as dimensões histórica, cultural e política do fundador da guerra civil e pai dos fuzilamentos do 27 de Maio, Agostinho Neto?