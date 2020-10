Álbum de recordações 8 de Junho de 2019. Luther Rescova, Odete Tavares e William Tonet.

TPA 1, TPA 2, TPA 3, TPA 4, TPA… O homem já esclareceu o presidente João Kalamidade se ainda há mais órgãos de comunicação social para o governo do MPLA açambarcar e censurar os que desmarcaram as trafulhices dos dirigentes do MPLA? Após três anos de mandato do presidente ...

Morreu Luther Rescova O governador do Uíje e antigo governador de Luanda, dirigente do MPLA, Sérgio Luther Rescova, morreu hoje aos 40 anos de idade. A notícia, veiculada na página oficial da Presidência da República de Angola no Facebook, dá conta do falecimento ...

Manuel quê? Homem? Manuel Homem, o Ministro da Internet Para Todas as Camadas Sociais (que tiverem dinheiro para pagar e comprar um computador) “não reconhece a existência de censura nos media estatais e naqueles que recentemente passaram para a esfera pública no âmbito ...