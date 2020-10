O homem já esclareceu o presidente João Kalamidade se ainda há mais órgãos de comunicação social para o governo do MPLA açambarcar e censurar os que desmarcaram as trafulhices dos dirigentes do MPLA? Após três anos de mandato do presidente João Promessas, já terminou o prazo de validade para o presidente João Fiado se desculpar com a incompetência e a corrupção no tempo do Zedu para explicar os fracassos da actual governação do MPLA.