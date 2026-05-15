GOVERNO DO NAMIBE VAI AO ALENTEJO APRENDER A LIDAR COM A SECA

Uma delegação do governo provincial do Namibe (Angola) realiza, na próxima semana, uma missão técnica ao município alentejano de Montemor-o-Novo “para troca de boas práticas em resiliência climática”, segundo uma nota da União Europeia (UE) em Angola.

A iniciativa, que decorre de 18 a 22 de Maio, integra-se no programa Diálogos UE-Angola e visa aprofundar a “troca de experiências e consolidar o trabalho conjunto em torno de soluções para contextos áridos e semiáridos”, reforçando a cooperação entre Angola e a União Europeia nas áreas da adaptação climática, gestão sustentável da água e desenvolvimento territorial resiliente.

Durante a missão, a delegação angolana participará em reuniões e visitas técnicas a entidades e projetos de referência nas áreas da gestão sustentável da água, agricultura resiliente, economia circular, inovação territorial, proteção civil e valorização do património natural e cultural.

O programa inclui visitas à Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, à Associação de Produtores do Mundo Rural da Região de Montemor-o-Novo (APORMOR), à Empresa Intermunicipal de Gestão de Resíduos do Distrito de Évora (GESAMB), à Barragem do Alqueva, à Herdade do Freixo do Meio, à Delta Cafés, à Adega Mayor e ao Centro de Ciência do Café, entre outros.

A presente missão insere-se num ciclo de intercâmbio que se iniciou em março de 2026 com uma visita da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo à província do Namibe, que permitiu à delegação portuguesa conhecer no terreno os desafios da seca e da desertificação no Namibe e identificar boas práticas locais de adaptação desenvolvidas por instituições públicas, comunidades e parceiros de desenvolvimento.

O Diálogos UE-Angola é um programa financiado pela União Europeia que visa apoiar ações promovidas por instituições angolanas e europeias para aprofundar a troca regular de conhecimento e boas práticas nas áreas definidas pelo Acordo Caminho Conjunto Angola-União Europeia, com relevância para o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027.

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