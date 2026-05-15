MPOX NO UÍGE E ALERTA NO ZAIRE

As autoridades sanitárias na província do Zaire estão a reforçar as medidas de prevenção para travar o surgimento de possíveis casos de mpox naquela região, depois de um caso já confirmado na província vizinha do Uíge.

Entre as medidas adoptadas, destaca-se a vacinação de alguns grupos seleccionados nas zonas fronteiriças com a República Democrática do Congo (RDCongo), avança a Rádio Nacional de Angola (RNA).

Além do caso já confirmado na província do Uíge, existem mais três casos suspeitos que aguardam confirmação laboratorial.

Mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) é uma zoonose causada pelo vírus mpox, do género Orthopoxvirus, sendo caracterizada por erupções cutâneas ou lesões na pele que geralmente se concentram no rosto, nas palmas das mãos e nas solas dos pés, segundo a descrição da Organização Mundial da Saúde.

As autoridades de Mbanza Kongo, capital do Zaire, garantem estar atentas à evolução da doença na província do Uíge e, em resposta ao risco de propagação da doença, as equipas de saúde estão a reforçar medidas de segurança sanitária junto das comunidades e ao longo da fronteira.

Em declarações à RNA, Pedro Avelino Tomás, segundo chefe de secção de saúde pública, disse que, além das acções de sensibilização, estão a ser vacinados grupos de risco, nomeadamente militares e outros agentes presentes nas fronteiras.

Os especialistas de saúde pública recomendam à população que adopte cuidados preventivos, evitando abraços a pessoas que apresentam lesões, bem como partilha de sabonetes ou vestuário, e apelam à calma.

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