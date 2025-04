ANDADURA REAL MOSTRA ABULIA DOS ESCRAVOS

O ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse hoje, em Luanda, que o Governo vai prosseguir a retirada dos subsídios aos combustíveis, uma medida “exigente, impopular”, mas necessária para a estabilidade das contas públicas. Nada de novo. As ordens são do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Governo do general João Lourenço só tem de… cumprir.

José de Lima Massano, que foi hoje o convidado da II edição do “Conversas Economia 100 Makas”, com o tema “Onde Está e para Onde Vai a Economia Angolana”, referiu que as subvenções aos combustíveis, electricidade e água são insustentáveis.

Segundo o ministro, os valores actuais “são de facto muito altos”, além de não beneficiar “aqueles que mais necessitam”, aliado ao problema do contrabando dos combustíveis, sendo este um cancro só aceitável numa espécie de país que, ao fim de 50 anos, ainda não consegue ser um Estado de Direito.

“Os subsídios são tão altos que fragilizam a estabilidade das nossas contas públicas”, disse José de Lima Massano, salientando que, para este ano, o valor previsto para subsidiar os combustíveis é quase o mesmo para a execução de 1.400 projectos.

De acordo com o ministro para a Coordenação Económica, o executivo do MPLA tem em carteira cerca de 3.000 projectos e 1.400 em execução, mas, devido a dificuldades financeiras, foi necessário “rever prioridades”, colocando “em ‘stand by’ cerca de 500 projectos, que tinham já execução, que estavam a andar”. Em ‘stand by’ também continuam, entre outros, os 20 milhões de pobres e os que continuam a tentar aprender a viver sem… comer.

“Mas tivemos que fazer pausa a esses projectos, para garantirmos estabilidade a nível das nossas finanças públicas”, salientou. De modo progressivo, reforçou o governante angolano, “é um caminho que vai continuar”.

“Precisamos de ter essa correcção e poder afectar esses recursos para aqueles sectores que necessitam, para atingirmos mais rapidamente as vulnerabilidades que vamos ainda vivendo e ajudar também no desenvolvimento mais harmonioso do nosso país”, frisou.

No mês passado, o preço por litro de gasóleo aumentou 50% para os 300 kwanzas (30 cêntimos), igualando o preço da gasolina.

Os combustíveis em Angola são subvencionados pelo Estado, que tomou a decisão política de gradualmente ir retirando esta subvenção, seguindo as recomendações/ordens do Fundo Monetário Internacional (FMI), o que ocorre desde 2023.

No dia 26 de Março, o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu, admitiu (o que é outra descoberta similar à da pólvora) que a subida do preço do gasóleo se vai repercutir indirectamente nos consumidores, destacando que o governo tem mantido diálogo com todos os operadores de transportes.

Ricardo Viegas de Abreu falava em Luanda, à margem de um encontro empresarial Angola-França-Portugal organizado pela Câmara de Comércio e Industria Portugal-Angola (CCIPA) e a Câmara Bilateral de Comércio e Indústria Angola-França (CEFA).

O ministro disse que o governo tem mantido um “diálogo aberto e construtivo” com todos os agentes, sejam os operadores de transporte de passageiros, sejam os operadores de transporte de mercadorias, para acompanhar o processo de ajustamento.

“É óbvio que o combustível tem um peso muito significativo na estrutura de custos de qualquer uma destas actividades. A transmissão não é automática nem directa e por isso é que temos aqui este diálogo com estas associações para conseguirmos garantir que haja alguma estabilidade e ordem no processo de ajustamento que terão de fazer, porque é natural”, disse o governante

“O custo de combustível tem um peso muito significativo e a transmissão, embora não seja directa, é uma transmissão que acontece e esses ajustamentos vão ter de ser feitos”, reiterou, acrescentando que é preciso garantir que a economia fica mais próxima daquilo que são os custos reais.

“Isto é um processo gradual, como tem sido transmitido pelo executivo, mas a verdade é que precisamos conseguir garantir que isso aconteça, sob pena de fragilizarmos então as contas públicas nacionais e que, por sua vez, também transmitem depois uma incapacidade de, pelo menos, garantirmos uma remuneração mais justa para as pessoas”, prosseguiu.

Recorde-se que o Governo do MPLA (de angolano tem pouco) anunciou a 1 de Junho de 2023 que, por imposição explícita, ou não, dos credores e de organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, a retirada gradual do subsídio aos combustíveis, que começou pela gasolina, mas isentando algumas actividades económicas.

Entre estas incluíam-se actividades agro-pastoris familiares, pesca artesanal taxistas e moto taxistas, através da entrega de cartões com um plafond diário de 7.000 kwanzas (oito euros) para cobrir o diferencial entre os 160 kwanzas (0,17euros) por litro, que custava a gasolina e os atuais 300 kwanzas (0,33 euros).

O decreto presidencial justificava o fim das isenções com “a necessidade de se salvaguardar os fins e efeitos da reforma dos preços dos combustíveis, prevenir distorções na formação de preços e garantir a sustentabilidade das finanças públicas”.

A RECEITA IMPOSTA PELO FMI

O valor dos subsídios aos combustíveis em 2022 representou 92% da despesa com Educação e Saúde, indicou o departamento de estudos do Banco Fomento Angola (BFA), que considerou que esta subvenção era “insustentável no longo prazo”. E a culpa é de quem? Quem está no Poder há 50 anos? Quem implementou essa subvenção? Quem, na origem, instituiu a corrupção com a criação das lojas do povo e as lojas dos dirigentes?

Dizia o BFA, num comentário ao início da retirada dos subsídios aos combustíveis em Angola, que “em 2022 o Estado angolano assumiu uma subvenção total de 1,98 biliões de kwanzas [cerca de 3 mil milhões de euros], sendo que o gasóleo correspondeu a quase 68% do total, seguido da gasolina com 23,2%”.

“Os valores contabilizados dos subsídios representam cerca de 92% da despesa da Saúde e Educação no Orçamento Geral do Estado daquele ano, sendo por isso, incomportável do ponto de vista da gestão da política orçamental”, apontavam os analistas, na semana seguinte ao aumento do preço da gasolina, que passou na altura de 160 para 300 kwanzas (de 0,25 euros para 0,48 euros). E quanto à equidade da gestão da saúde (que não existe) e da educação (que também não existe)?

“O preço da gasolina subiu 87,5% para 300 kwanzas por litro, no âmbito da estratégia do Governo angolano de remoção gradual dos subsídios aos combustíveis, e de acordo com o Governo, a subvenção aos derivados de petróleo tem criado constrangimentos não só à Sonangol, petrolífera do MPLA, mas também às finanças públicas, gerando um custo fiscal tendencialmente crescente e insustentável no longo prazo”, dizia o BFA.

O Governo do MPLA considera que a redução dos subsídios à gasolina vai libertar recursos que permitirão fazer mais investimentos em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país, como a Educação, Saúde, Segurança Social e Habitação Social.

Em Junho de 2023, o então bestial (depois passou a besta) ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse que relativamente ao gás de cozinha, petróleo iluminante e gasóleo, não tinham ainda sido tomadas decisões.

O ajustamento destes produtos, frisou o auxiliar do general João Lourenço, não iria ser feito na altura e não foi tomada nenhuma decisão em relação aos mesmos na sessão do Conselho de Ministros, acrescentando que estavam previstas um conjunto de medidas de mitigação dos efeitos desse ajustamento quer em relação às empresas quer em relação às famílias. “O Estado vai continuar a subvencionar o preço de venda da gasolina ao sector produtivo, nomeadamente agricultura e pesca artesanal”, disse.

Manuel Nunes Júnior disse então que para acautelar a situação das famílias em situação de vulnerabilidade (Angola “só” tem 20 milhões de pobres), o Governo, através do programa de transferências monetárias “Kwenda”, iria aumentar o valor mensal a elas atribuído, passando dos 8.500 kwanzas (13,8 euros) para 11.000 kwanzas (17,8 euros), alargando igualmente o período de permanências das famílias nesse programa, de um para dois anos.

O número de famílias a serem beneficiadas iria também aumentar para abranger, no mínimo, mais 241.477 agregados familiares, segundo o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola.

Os subsídios aos utilizadores de transportes rodoviários regulares e urbanos de passageiros seriam mantidos, nomeadamente os autocarros.

Aprendam a “viver” sem comer, impõe o FMI

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola, Max Alier, defendeu em 28 de Junho de 2019 a “eliminação dos subsídios” aos combustíveis, água e electricidade no país, porque “beneficiam os mais ricos”, e a implementação de “programas de apoio às pessoas mais vulneráveis”. Com combustíveis, água e electricidade mais caros está-se mesmo ver que os pobres iriam viver… melhor!

“A nossa posição nesse sentido é clara, os subsídios aos combustíveis, à água e à electricidade são ineficientes e (…) beneficiam, principalmente, as pessoas mais ricas, porque são as que mais consomem e mais se apropriam dos subsídios”, afirmou Max Alier, em declarações aos jornalistas, em Luanda.

Para o representante do FMI, a eliminação dos subsídios deve decorrer, “ao mesmo tempo, com a implementação de um programa de apoio às famílias mais necessitadas”, por entender que o peso actual “relativo às despesas em subsídios é maior no total das despesas das famílias vulneráveis”.

Falando à margem da nona edição do Fórum Banca, realizado pelo semanário económico Expansão, Max Alier deu conta de que “está já em curso” a implementação de um programa de transferência de renda para o apoio às famílias mais necessitadas, elaborado pelo Governo em parceria com o “filantropo” Banco Mundial (BM).

“A nossa recomendação é: os subsídios são ineficientes, não ajudam, devem ser eliminados, mas deve ser feito implementando-se o Programa de Transferência de Renda para apoio às famílias mais necessitadas”, adiantou.

Max Alier, que no encontro falou sobre “A Intervenção do FMI em África e no Mundo – O que Esperar em Angola”, assinalou a primeira avaliação do Programa de Assistência que o Fundo tem com o país, que permitiu o segundo desembolso de perto de 250 milhões de dólares (220 milhões de euros).

No quadro do Programa de Assistência Financeira a Angola, com duração de três anos, orçado em 3,7 mil milhões de dólares, o FMI fez em Dezembro de 2018 o primeiro desembolso avaliado em 1.000 milhões de dólares. O segundo aconteceu em Julho de 2019, orçado em 248 milhões de dólares, depois da aprovação da primeira revisão.

Segundo o representante do FMI, o programa “tem tido um começo promissório, com as autoridades a cumprirem a maioria dos compromissos”, manifestando-se “optimista” de que este “vai ajudar Angola a melhorar o quadro macroeconómico e financeiro”. “Vai fortalecer a situação macroeconómica e financeira”, considerou.

Questionado sobre os aspectos positivos e negativos da implementação do programa em Angola, Max Alier destacou o “grande esforço fiscal, a diminuição da inflação e os avanços do mercado cambial” como “notas positivas”.

“Angola também tem uma alta dependência da receita petrolífera e é importante para não ter essa vulnerabilidade ampliar, alargar a base da receita para uma menor dependência do sector petrolífero”, defendeu.

Em Dezembro de 2009, o então director-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, fazia um aviso à navegação: “Os problemas acontecem quando os governos dizem à opinião pública que as coisas estão a melhorar enquanto as pessoas perdem os seus empregos”.

“Para alguém que vai perder o seu emprego, a crise não acabou. E isso constitui um alto risco”, afirmou o director-geral do FMI, acrescentando que “isso também pode, em alguns países, tornar-se um risco para a democracia. Não é fácil administrar esta transição, e ela não será simples para os milhões de pessoas que ainda estarão desempregadas no próximo ano”.

“A economia mundial somente se restabelecerá quando o desemprego cair”, disse o responsável do FMI. E se assim é, os angolanos estão ainda mais lixados. Aliás continuam à espera dos primeiros empregos dos 500 mil que o general João Lourenço prometeu.

E, convenhamos, se for possível a João Lourenço garantir que os angolanos conseguem estar uns anos sem comer, Angola não tardará muito a ter o défice em ordem e a beneficiar do pleno emprego.

Ou seja, afinal os angolanos não têm nada a temer. Se, por um lado, há muita gente que vive pior (o que parece, segundo o Governo do MPLA, uma boa consolação), por outro, quando o Governo colocar os angolanos (todos os angolanos) em primeiro lugar, uma só refeição já será uma dádiva divina para os que não tinham nenhuma.