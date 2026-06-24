HIGINO CARNEIRO ACUSADO DE PECULATO E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

O general na reforma Higino Lopes Carneiro, pré-candidato à presidência do MPLA, foi notificado de uma acusação do Ministério Público por peculato e branqueamento de capitais, anunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A notificação foi efectuada pelos Serviços do Ministério Público junto da Câmara dos Crimes Comuns do Tribunal Supremo, no âmbito do processo-crime n.º 46/19, segundo um comunicado da PGR.

De acordo com os elementos constantes do processo, descritos no comunicado da PGR, os factos referem-se à utilização indevida de fundos públicos, enquanto governador e gestor de fundos da então província do Cuando-Cubango, destinados ao desenvolvimento social e económico daquela província.

Segundo o comunicado, Higino Carneiro terá utilizado esses fundos em benefício próprio na construção e gestão de empreendimentos turísticos e hoteleiros localizados na respectiva província, em prejuízo dos projectos sociais a que se destinavam.

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