SIMBOLISMO DE RESILIÊNCIA E CONTINUIDADE PARA A FLEC

Junho marca o aniversário da morte de Nzita Henriques Tiago, líder histórico e cofundador da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC), que faleceu no dia 3 de Junho de 2016. Em Junho de 2026, completam-se 10 anos do seu desaparecimento físico. A efeméride serve habitualmente como um forte catalisador para a liderança da FLEC, onde figuras como o seu filho, e seu neto Jean-Claude Nzita, continuam activas reafirmar as reivindicações de autodeterminação para Cabinda, baseadas no Tratado de Simulambuco de 1885.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

A questão da sucessão e da liderança no seio da FLEC-FAC (Frente de Libertação do Enclave de Cabinda – Forças Armadas de Cabinda) é, de facto, um dos pontos mais sensíveis e complexos deste movimento, e a subida de Emmanuel Nzita ao topo reflecte bem as dinâmicas de continuidade e fragmentação interna.

Quando Nzita Henriques Tiago faleceu em Paris, em Junho de 2016, muitos analistas antecipavam o enfraquecimento definitivo ou a atomização total da organização. Afinal, Nzita Tiago tinha gerido o movimento com mão de ferro durante décadas, confundindo-se a sua figura histórica com a própria existência da FLEC.

Ao contrário do pai, que viveu os períodos mais sangrentos da guerra fria e da guerrilha nas matas, Emmanuel Nzita juntamente com o seu filho Jean-Claude Nzita, que frequentemente assume o papel de porta-voz e diplomata do movimento, opera essencialmente a partir da Europa com aparições frequentes nos maquis.

Liderar uma organização que mantém um braço armado (as FAC) nas florestas de Maiombe a partir do exílio europeu é um equilíbrio extremamente difícil. Muitos questionavam se um líder na diáspora conseguiria manter o respeito dos guerrilheiros no terreno.

Emmanuel NZITA conseguiu manter o controlo político focando-se na internacionalização da causa (como os recentes apelos dirigidos aos EUA e à ONU em 2026), deixando a gestão militar directa para comandantes de campo veteranos.

O grande mérito político atribuído a Emmanuel Nzita pelos seus apoiantes foi o de ter evitado o desaparecimento total da facção mais intransigente e histórica, mantendo a FLEC-FAC como o interlocutor que Luanda se recusa a reconhecer, mas que não consegue ignorar.

De facto, dez anos após a morte do “Velho” Nzita Tiago, a sobrevivência política da organização sob o comando do seu filho demonstra que a questão de Cabinda sobreviveu à transição geracional, provando que o problema do enclave vai muito além de uma liderança individual, mas está enraizado na identidade de uma parte significativa da população local.

Foi assim que, dez anos depois, após uma ofensiva diplomática junto da União Europeia no início do ano, a FLEC direccionou formalmente a sua diplomacia para Washington, emitindo um comunicado assinado pelo porta-voz Jean-Claude Nzita, a FLEC direcionou formalmente a sua diplomacia para Washington, emitindo um comunicado assinado pelo porta-voz Jean-Claude Nzita, neste mês de Junho. O movimento apelou directamente ao presidente norte-americano, Donald Trump, solicitando a sua mediação pessoal e o envolvimento dos EUA no conflito que dura há mais de 50 anos entre Cabinda e o governo de Angola.

Apesar de Donald Trump, que navega às cegas e contra a corrente da política global, impondo ou violando as regras internacionais de acordo com a sua própria visão dos factos, e com interesses a legitimar, facilmente acredito que o objectivo mediático da FLEC foi alcançado.

Se formos medir o impacto prático imediato na governação do território ou na retirada das forças angolanas, o impacto real deste apelo é praticamente nulo. Nem a Casa Branca vai alterar a sua política externa por causa disto, nem o governo de Luanda vai aceitar sentar-se à mesa das negociações por pressão deste comunicado.

No entanto, se analisarmos o impacto a nível de estratégia política de médio prazo, o apelo funciona como uma peça de xadrez que mexe discretamente com o tabuleiro. No texto do apelo, a FLEC usou uma cartada inteligente ao pedir que Donald Trump mostre em Cabinda o mesmo empenho que os EUA demonstraram no dossiê do Sahara Ocidental, onde a administração Trump, no seu primeiro mandato, reconheceu a soberania de Marrocos em troca de acordos estratégicos.

Ao colar a causa de Cabinda a conflitos internacionais formalmente reconhecidos, a FLEC tenta forçar os analistas e a diplomacia de segunda linha, “think tanks”, conselheiros e embaixadas) a olhar para Cabinda não como um “problema interno de Angola”, mas como um processo de descolonização inacabado (invocando o Tratado de Simulambuco de 1885.

Este apelo funcionou como um Teste ao pragmatismo económico da “Era Trump “pois a liderança da FLEC (em particular Jean-Claude Nzita a partir de Bruxelas) percebeu que o discurso da actual administração americana responde muito mais a ganhos económicos directos do que a ideais abstractos de democracia. O movimento tenta sugerir que um Cabinda independente ou autónomo seria um parceiro comercial mais directo e vantajoso para os interesses petrolíferos e mineiros americanos do que o governo ocupacionista de Luanda.

Embora os EUA não vão de momento abandonar a parceria com a Sonangol, este apelo coloca uma “pulga atrás da orelha” dos investidores e mostra ao mercado que o ecossistema de Cabinda permanece politicamente instável e que a exploração ilegal de hidrocarbonetos na região acarreta um risco político perene.

O verdadeiro impacto não é uma mudança de leis ou de fronteiras, mas sim o facto de a FLEC conseguir, de tempos a tempos, lembrar ao mundo que a estabilidade do segundo maior produtor de petróleo da África Subsariana assenta sobre uma falha geopolítica que nunca foi verdadeiramente resolvida.

A jogada geopolítica deste apelo foi de internacionalizar o conflito e captar a atenção de Washington num momento em que os EUA têm fortes interesses económicos na região (incluindo o Corredor do Lobito e investimentos petrolíferos da Chevron).

Neste mês de Junho, o lançamento do livro do Pastor Waco sobre Cabinda surge precisamente neste ecossistema de forte pendor reivindicativo e cultural. Historicamente, líderes religiosos e figuras da sociedade civil de Cabinda têm desempenhado um papel crucial na denúncia de violações de direitos humanos e na exigência de um diálogo inclusivo que Luanda tende a rejeitar ou a remeter para uma esfera puramente militar e de segurança. O lançamento de obras literárias e ensaios políticos nesta data funciona como uma ferramenta de preservação de memória e de pressão cívica pacífica.

Esta ofensiva diplomática e cívica de meados de 2026 surge na esteira da declaração unilateral de independência simbólica feita pela FLEC a partir de Bruxelas no início do ano (fevereiro de 2026), demonstrando uma estratégia clara do movimento em forçar o debate além das fronteiras de Angola.

E para mostrar ao mundo inteiro que a incompetência do governo cessante de João Lourenço nunca tomou medidas para resolver o problema por meios pacíficos, e sobretudo para questionar se os EUA continuarão a beneficiar da exploração ilegal do petróleo de Cabinda através do MPLA, sem qualquer consideração humana pelo povo de Cabinda, tal como o Ruanda tem feito na RDC há anos, apesar do reconhecimento desta ocupação ilegal do leste da RDC pela comunidade internacional.

Não concluirei esta análise sem felicitar os dirigentes da União dos Cabindas pela Independência (UCI), o único movimento político em Cabinda que elogiou publicamente o apelo da FLEC aos EUA, demonstrando uma postura corajosa.

Que Deus abençoe e ilumine corajosamente o povo de Cabinda na sua luta.

(*) Escritor pan-africanista, refugiado político em França

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